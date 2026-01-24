ua en ru
Самое современное шоу мира едет в Украину: Завадюк раскрыл детали реалити Destination X

Суббота 24 января 2026 15:25
Самое современное шоу мира едет в Украину: Завадюк раскрыл детали реалити Destination X Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Полина Иваненко, Иванна Пашкевич

Владимир Завадюк, который стал руководителем направления Big Entertainment Show на SWEET.TV Originals, рассказал о запуске нового реалити. Речь идет о реалити Destination X, которое уже покорило мир и теперь появится в Украине.

Подробнее об этом Завадюк рассказал в интервью РБК-Украина.

Что известно о новом реалити

"Мы изготавливаем еще один проект, адаптацию шоу Destination X. Это сейчас, по многим наблюдениям на рынке, самое инновационное, самое современное вообще шоу с точки зрения приключений и тревела. Его называют самым диджитализированным форматом в мире", - пояснил Владимир.

Также он рассказал, чем особенный новый проект. Такого в Украине еще не было.

"Destination X - это настоящий прорыв в приключенческих шоу и тревелах. То, чего зрители так долго ждали в том числе на ТВ. Здесь есть баланс между абсолютно новеньким, чем-то очень современным, и чем-то тем, за чем очень соскучились зрители", - отметил Завадюк.

Известно, что это не единственный проект, который скоро появится на SWEET.TV. Также зрителей ждет перезапуск "Фабрики звезд" и "Танцуют все". Но когда именно мы увидим реалити - пока неизвестно.

"Не могу говорить, что будет стартовать первым, что вторым, что третьим. Но совсем скоро все эти проекты будут стартовать сравнительно близко друг к другу. Поэтому скоро узнаете, когда мы объявим кастинг", - рассказал Владимир.

В чем суть реалити Destination X

Это мировой формат, в котором участники должны отгадать место, куда их привезли. Но это нелегко, ведь они направляются к точке назначения с завязанными глазами. Во время путешествия участники могут получать определенные подсказки, но только если им удается выигрывать в интерактивах.

Каждую неделю один из участников покидает проект. Выбывает тот, кто указывает максимально удаленное место от того, куда его на самом деле привезли. А победитель в финале получает немалый денежный приз.

