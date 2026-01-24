"Люди соскучились": Завадюк объяснил, почему возрождает "Фабрику звезд" и "Танцуют все"

Об этом он сказал в интервью РБК-Украин а.

По словам продюсера, при формировании контентной стратегии для SWEET.TV он искал баланс между ностальгией и современностью - чтобы привлечь не только диджитал-аудиторию, но и зрителей, которые привыкли к большому телешоу.

"Когда мы работали и думали над контентной стратегией для SWEET.TV, то для меня очень важен был баланс. Здесь есть что-то, что пропитано ностальгией и любовью к этим проектам, и что позволяет нам притянуть как магнит в том числе телевизионную аудиторию. Это очень важно с точки зрения бизнес-кейса", - отметил Завадюк.

В то же время он подчеркнул: перезапуск "Фабрики звезд" не будет просто повторением старых сезонов.

Владимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

По его мнению, сейчас важно делать формат не только эмоционально знакомым, но и максимально актуальным - с новыми подходами к музыке и релизам.

"Я уверен в "Фабрике", я знаю, как любят вокальные шоу в нашей стране. Но время, в котором мы живем, изменилось. Сейчас очень много механизмов для того, чтобы тестить контент. И мне бы хотелось, чтобы треки, которые будут релизить наши выпускники, сразу появлялись на стриминговых музыкальных платформах", - пояснил он.

Отдельно Завадюк прокомментировал и запуск танцевального проекта "Танцуют все".

По его словам, главная идея формата - показать талантливых людей со всей страны, а не звездный каст, как это было в "Танцах со звездами".

"Главное отличие с "Танців з зірками", что в этом формате участвуют разные талантливые люди со всей страны. Их очень много. Это будут абсолютно разные танцоры", - подчеркнул продюсер.

Также Владимир добавил, что хочет сделать акцент на танцорах, которые уже имеют опыт работы в крупных международных проектах, но которых до сих пор недостаточно знает украинский зритель.

"Да, и это одна из моих ключевых целей. У нас есть танцоры, которые уже давно работают в сильнейших международных проектах. Например, некоторые из них снимаются в клипах мировых звезд. Я хочу, чтобы их увидели в Украине. Они тоже, я надеюсь, примут участие", - резюмировал он.