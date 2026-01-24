ua en ru
Найсучасніше шоу світу їде в Україну: Завадюк розкрив деталі реаліті Destination X

Субота 24 січня 2026 15:25
Найсучасніше шоу світу їде в Україну: Завадюк розкрив деталі реаліті Destination X Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Поліна Іваненко, Іванна Пашкевич

Володимир Завадюк, який став керівником напряму Big Entertainment Show на SWEET.TV Originals, розповів про запуск нового реаліті. Йдеться про реаліті Destination X, яке вже підкорило світ і тепер з'явиться в Україні.

Детальніше про це Завадюк розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Що відомо про нове реаліті

"Ми виготовляємо ще один проєкт, адаптацію шоу Destination X. Це зараз, за багатьма спостереженнями на ринку, найінноваційніше, найсучасніше взагалі шоу з точки зору пригод і тревелу. Його називають найбільш діджиталізованим форматом у світі", - пояснив Володимир.

Також він розповів, чим особливий новий проєкт. Такого в Україні ще не було.

"Destination X - це справжній прорив у пригодницьких шоу і тревелах. Те, чого глядачі так довго чекали в тому числі на ТБ. Тут є баланс між абсолютно новеньким, чимось дуже сучасним, і чимось тим, за чим дуже скучили глядачі", - зазначив Завадюк.

Відомо, що це не єдиний проєкт, який скоро з'явиться на SWEET.TV. Також на глядачів чекає перезапуск "Фабрики зірок" та "Танцюють всі". Але коли саме ми побачимо реаліті - поки що невідомо.

"Не можу казати, що стартуватиме першим, що другим, що третім. Але зовсім скоро всі ці проєкти будуть стартувати порівняно близько одне до одного. Тому скоро дізнаєтесь, коли ми оголосимо кастинг", - розповів Володимир.

В чому суть реаліті Destination X

Це світовий формат, в якому учасники мають відгадати місце, куди їх привезли. Але це нелегко, адже вони прямують до точки призначення із зав'язаними очима. Під час подорожі учасники можуть отримувати певні підказки, але лише якщо їм вдається вигравати в інтерактивах.

Кожного тижня один з учасників залишає проєкт. Вибуває той, хто вказує максимально віддалене місце від того, куди його насправді привезли. А переможець у фіналі отримує чималий грошовий приз.

