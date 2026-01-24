Завадюк о новой "Фабрике звезд", кастинге на "Танцуют все" и разрыве с 1+1 (эксклюзив)

Его имя 12 лет было связано с самыми громкими шоу на 1+1. Но после увольнения Владимир Завадюк начал новый этап - уже на стриминговой платформе SWEET.TV как руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Show - направления развлекательных шоу собственного производства платформы. Почему топ-продюсер ушел с ТВ и действительно ли эпоха больших телеканалов подходит к концу?

В эксклюзивном интервью РБК-Украина Завадюк рассказывает о возвращении таких форматов, как "Фабрика звезд" и "Танцуют все", участии Макса Барских и Владимира Дантеса, адаптации тревел-шоу Destination Х и форматах, которые могут изменить индустрию уже в этом году.

Об увольнении с 1+1 и новой работе

– Ты не так давно прекратил сотрудничество с "плюсами". Когда в твоей жизни появился SWEET.TV - уже после этого или идея была давно?

– На самом деле это произошло синхронно. Окончание сотрудничества с 1+1 абсолютно логично. Потому что я работал в компании 12 лет. Я очень благодарен компании за все, что мы сделали вместе.

Возможно, когда-то между SWEET.TV и 1+1 будут происходить коллабные проекты, буду рад к ним присоединиться. Но на данный момент я продолжаю свой путь именно с платформой SWEET.TV.

Владимир Завадюк (фото: пресс-служба SWEET.TV)

– Почему именно платформа? Это больше о будущем индустрии или о новых возможностях?

– Потому что я всегда за развитие, за будущее, за новые смелые идеи, за челленджи, и всего этого много на стриминговой платформе SWEET.TV.

Кроме того, вся мировая индустрия ТВ развивается вокруг платформ сейчас. И логично, что в Украине это тоже происходит.

Я хочу отметить, что в Украине это происходит достаточно масштабно. Очень много страмингов в Европе пока достаточно стыдливо заходят на сторону больших проектов и шоу. SWEET.TV в Украине, несмотря на войну, это уже делает. Поэтому меня это не могло не вдохновить.

– То есть для тебя это не просто новое место работы?

– Я сейчас вижу, что это больше, чем просто даже шоу. Это изменение в том числе индустриальной картинки. И мне интересно это делать вместе в команде.

Владимир Завадюк (фото: пресс-служба SWEET.TV)

– Благотворительный выпуск "Танців з зірками" был очень успешным. Это уже была твоя "жирная точка" на 1+1?

– Благотворительный выпуск "Танців з зірками" был идеей моей и моей команды. И классно, что сейчас она подарила "плюсам" будущий сезон этого шоу.

Я делал благотворительный выпуск "Танців" с абсолютным пониманием, что я ухожу с 1+1. Это был крайний проект в компании в роли руководителя продакшна.

Это экологическое расставание с благодарностью. Так бывает - иногда надо пойти разными путями, для того, чтобы мощно развиваться дальше.

О возвращении "Фабрики звезд"

– "Фабрика звезд" - это очень неожиданный камбэк. Что уже можешь рассказать о проекте?

– Если мы говорим о подобном опыте, то у нашей команды у меня уже есть он. Когда мы возрождали "Танцы со звездами" после 10-летней паузы. Я знаю, как это работает.

Когда мы работали и думали над контентной стратегией для SWEET.TV, то для меня очень важен был баланс. Здесь есть что-то, что пропитано ностальгией и любовью к этим проектам, и что позволяет нам притянуть как магнит в том числе телевизионную аудиторию. Это очень важно с точки зрения бизнес-кейса.

Кроме того, мы производим еще один проект, адаптацию шоу Destination X. Это сейчас, по многим наблюдениям на рынке, самое инновационное, самое современное вообще шоу с точки зрения приключений и тревела. Его называют самым диджитализированным форматом в мире.

Владимир Завадюк (фото: пресс-служба SWEET.TV)

Destination X - это настоящий прорыв в приключенческих шоу и тревелах. То, чего зрители так долго ждали в том числе на ТВ. Здесь есть баланс между абсолютно новеньким, чем-то очень современным, и чем-то тем, по чему очень соскучились зрители.

– Ты веришь, что "Фабрика" может снова "рождать звезд"?

– Я уверен в "Фабрике", я знаю, как любят вокальные шоу в нашей стране. Но время, в котором мы живем, изменилось. Сейчас очень много механизмов для того, чтобы тестить контент. И мне бы хотелось, чтобы треки, которые будут релизить наши выпускники, сразу появлялись на стриминговых музыкальных платформах.

Хочу привлечь к этому шоу реальных музыкальных продюсеров в нашей стране и авторов, которые пишут крутую музыку. Мне хочется, чтобы этот проект был одновременно ностальгическим и ультрасовременным.

Я планирую привлечь в команду шоу лучших людей на рынке. Этот проект способен рождать новых звезд. В этом я вижу миссию для проекта и для SWEET.TV, для меня в целом, для команды.

– Будешь ли привлекать людей, которые работали над "Фабрикой" раньше?

– Я не знаю, мы еще не думали о команде. Но у меня нет этого разделения, да.

У меня всегда в команде работают люди разного возраста, и это ни на что не влияет.

Главное - общий результат и способность делиться идеями. И, конечно, много тяжело работать, потому что мы работаем в индустрии, которая требует большого количества работы.

– А что с участниками предыдущих сезонов? Могут ли они появиться в проекте снова?

– Да, потому что они стали реальными звездами. Макс Барских, Владимир Дантес, Вадим Олейник, Даша Астафьева, Дмитрий Каднай, Оля Цибульская. Все это те люди, которых мы знаем, любим.

Будут ли они приобщены к проекту? Безусловно, в разных ролях, да. Потому что они и несут эту историю с собой, этот сторителлинг, то, что "Фабрика звезд" - это не просто шоу, это проект, где ты можешь стать звездой.

Владимир Завадюк (фото: пресс-служба SWEET.TV)

– А каким будет формат? Потому что мы помним дневники, постоянное реалити...

– Это проект в формате реалити, однако времена изменились. Мы понимаем, что зритель уже не готов потреблять такой объем подобного контента в классическом виде. В то же время закулисная жизнь может прекрасно существовать в социальных сетях.

Мы рассматриваем разные варианты, но один из приоритетных - вынести ежедневные наблюдения за участниками на диджитал-площадки, тогда как основное большое шоу будет выходить непосредственно на стриминге. Таким образом разные каналы коммуникации будут усиливать друг друга.

О перезапуске "Танцуют все"

– Как будете отбирать участников для танцевального формата? Будут ли "звезды", как в "Танцах"?

– Главное отличие с "Танцами со звездами", что в этом формате участвуют разные талантливые люди со всей страны. Их очень много. Это будут абсолютно разные танцоры.

– Будет ли акцент на украинских танцорах, которые уже работают на мировом уровне?

– Да, и это одна из моих ключевых целей. У нас есть танцоры, которые уже давно работают в сильнейших международных проектах. Например, некоторые из них снимаются в клипах мировых звезд.

Я хочу, чтобы их увидели в Украине. Они тоже, я надеюсь, примут участие.

– У вас сразу три большие адаптации. Что планируете запускать первым?

– Пока не могу говорить, что будет стартовать первым, что вторым, что третьим. Но совсем скоро все эти проекты будут стартовать сравнительно близко друг к другу. Поэтому скоро узнаете, когда мы объявим кастинг.