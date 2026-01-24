"Нас попалили": Сеничкин и Барбир забыли о камерах и насмешили выходкой в прямом эфире

Ведущие "плюсов" Руслан Сеничкин и Людмила Барбир попали в курьезную ситуацию. Во время прямого эфира они на мгновение забыли, что находятся в студии, и это попало в кадр.

Как сообщает РБК-Украина , забавный момент на своей странице в Instagram позже показал сам Сеничкин.

Как ведущие "плюсов" насмешили выходкой в прямом эфире

Так, Сеничкин и Барбир вели утреннее шоу, которое транслировалось на YouTube. Когда должен был начаться рекламный блок, они на мгновение расслабились и вышли из образов ведущих. Но трансляция не остановилась.

"Нас попалили. Во время рекламы трансляция на ютубе пошла не по плану. Поздно спохватились. Трудно объяснить, что это было. П.С. Но ведь наши паузы на рекламе Нацсовет не пропустил бы... Да и такое. Должны быть секреты не для всех", - написал Руслан.

На видео заметно, что Людмила взяла телефон и начала снимать коллегу. Сам Руслан "работал" на камеру и смешно жестикулировал руками. Когда же они поняли, что это все видели зрители, то начали смеяться и не сильно смутились.

В комментариях фаны поддержали Сеничкина и Барбир, ведь ситуация была забавной, а такой курьез вряд ли кого-то возмутит. Некоторые даже шутили, что своими движениями Руслан "заряжал воду". Юзеры пишут: