Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно

В Киеве в результате российского обстрела получила повреждения кондитерская фабрика, вероятно, речь идет о предприятии Roshen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева и нардепа Алексея Гончаренко .

Как сообщили в ГСЧС, разрушения зафиксированы в Голосеевском районе столицы. Повреждения получил верхний этаж кондитерской фабрики. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что во время обстрела была поражена именно фабрика Roshen. По его словам, пострадали как производственные, так и офисные помещения предприятия. Также повреждения получили прилегающая площадь с катком и фонтан.

Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Офис генерального прокурора также показал фото с последствиями обстрела Киева. На одном из них, вероятно именно поврежден Roshen.

Что известно о Roshen

Roshen - одна из крупнейших кондитерских компаний Украины и Восточной Европы. Бренд хорошо известен как на внутреннем рынке, так и за рубежом, а его продукция продается в десятках стран мира. Название компании происходит от сокращения фамилии основателя - Петра Порошенко.