Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
В Киеве в результате российского обстрела получила повреждения кондитерская фабрика, вероятно, речь идет о предприятии Roshen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева и нардепа Алексея Гончаренко.
Как сообщили в ГСЧС, разрушения зафиксированы в Голосеевском районе столицы. Повреждения получил верхний этаж кондитерской фабрики. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.
В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что во время обстрела была поражена именно фабрика Roshen. По его словам, пострадали как производственные, так и офисные помещения предприятия. Также повреждения получили прилегающая площадь с катком и фонтан.
Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.
Офис генерального прокурора также показал фото с последствиями обстрела Киева. На одном из них, вероятно именно поврежден Roshen.
Что известно о Roshen
Roshen - одна из крупнейших кондитерских компаний Украины и Восточной Европы. Бренд хорошо известен как на внутреннем рынке, так и за рубежом, а его продукция продается в десятках стран мира. Название компании происходит от сокращения фамилии основателя - Петра Порошенко.
Ночная атака РФ на Киев 24 января
В ночь на 24 января российские войска совершили массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты. Разрушения и повреждения зафиксировали сразу в пяти районах столицы.
По предварительным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо жителей получили ранения. На местах работали экстренные службы.
В частности, в Деснянском районе обломки упали на нежилое здание. В Днепровском - из-за падения беспилотника возник пожар в гаражном кооперативе и загорелся бензовоз на парковке, также выбиты окна в многоэтажке.
В Дарницком районе обломки повредили здание частного медучреждения. В Голосеевском - пожар вспыхнул на территории нежилой застройки, а в частном доме выбило окна. В Соломенском районе повреждено шестиэтажное офисное здание.
После атаки на левом берегу Киева зафиксировали перебои с теплоснабжением и водой.