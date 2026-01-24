ua en ru
Барских и Дантес снова на "Фабрике"? Продюсер раскрыл секреты будущего шоу

Суббота 24 января 2026 08:00
Барских и Дантес снова на "Фабрике"? Продюсер раскрыл секреты будущего шоу Вернутся ли Барских и Дантес на новую "Фабрику звезд" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный продюсер и новый руководитель направления SWEET.TV Originals, Big Entertainment Show Владимир Завадюк поделился первыми деталями перезапуска "Фабрики звезд".

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Продюсер признался, что команда проекта пока только формируется, однако рассматривается возможность возвращения на шоу тех, кто был причастен к проекту в прошлых сезонах.

Также он отметил, что для него важен не возраст или опыт людей в команде, а результат и готовность работать на максимум.

"У меня всегда в команде работают люди разного возраста, и это ни на что не влияет. Главное - общий результат и способность делиться идеями. И, конечно, много тяжело работать, потому что мы работаем в индустрии, которая требует большого количества работы", - подчеркнул Завадюк.

Барских и Дантес снова на &quot;Фабрике&quot;? Продюсер раскрыл секреты будущего шоуВладимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Отдельно он подтвердил: бывшие участники "Фабрики звезд" вполне могут вернуться - ведь многие из них давно стали известными артистами.

"Да, потому что они стали реальными звездами. Макс Барских, Владимир Дантес, Вадим Олейник, Даша Астафьева, Дмитрий Каднай, Оля Цибульская. Все это те люди, которых мы знаем, любим" - рассказал руководитель SWEET.TV Originals.

По словам Владимира, в случае возвращения экс-участники смогут присоединиться в различных форматах, ведь именно они продолжают историю шоу и его узнаваемость.

"Будут ли они приобщены к проекту? Безусловно, в разных ролях, да. Потому что они и несут эту историю с собой, этот сторителлинг, то, что "Фабрика звезд" - это не просто шоу, это проект, где ты можешь стать звездой", - резюмировал продюсер.

