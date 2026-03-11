ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Полякова честно сказала, что думает о зяте-иностранце: "Даже жалко его"

14:34 11.03.2026 Ср
3 мин
Звезда сцены отметила, что характер избранника ее дочери существенно отличается от темперамента украинцев
aimg Иванна Пашкевич
Полякова честно сказала, что думает о зяте-иностранце: "Даже жалко его" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица Оля Полякова рассказала, какое впечатление на нее произвел избранник ее старшей дочери Маши - иностранец Эден Пассарелли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки для проекта "Наодинці з Гламуром".

Больше интересного: Дочь Поляковой высказалась о сложных условиях жизни в США

Что Полякова думает о муже дочери

По словам артистки, она очень тепло относится к мужу Марии и считает его искренним и добрым человеком.

В то же время исполнительница призналась, что такой характер может стать проблемой, если бы юноша решил жить в Украине.

Полякова объяснила, что из-за войны украинцы стали более жесткими и эмоциональными, и для человека с таким мягким темпераментом это могло бы быть сложно.

"Он классный, добрый, неагрессивный. Конечно, что война и нашим людям живется нелегко, поэтому мы немножко агрессивные. Мы очень сильно отличаемся от них (иностранцев. - Ред.). Они не понимают, чего мы кричим, ссоримся. Он такой чистый, наивный, что даже жалко его. Хотя я думаю, что в той среде, где он живет, можно, наверное, быть и таким. У нас, конечно, так не выжить", - сказала знаменитость.

Полякова честно сказала, что думает о зяте-иностранце: &quot;Даже жалко его&quot;Маша Полякова с мужем (фото: instagram.com/marypoppers1)

Также певица с улыбкой рассказала, что дочь в этих отношениях имеет достаточно сильный характер.

По ее словам, Маша привыкла к тому, что рядом с ней люди, которые выполняют ее просьбы, и подобная модель поведения частично сохранилась и в новых отношениях.

"Она не изменилась. Как здесь у нее были слуги, так Маша и там нашла слугу. Он ее обслуживает, как говорится. Она такая доминантная. Да, она заботится о муже, но она контролирует. Он у нее старший "куда пошлют", - рассказала звезда.

Напомним, что за музыканта Эдена Пассарелли старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж этим летом.

Влюбленные официально зарегистрировали брак в США, однако полноценного свадебного празднования пока не проводили.

Девушка планирует организовать торжественную церемонию позже, вероятно, в одной из стран Европы.

Ранее Оля Полякова признавалась, что не будет финансировать свадьбу дочери.

По словам певицы, если молодожены сами решили пожениться, то и расходы на празднование должны взять на себя.

Впервые Маша привезла своего избранника в Украину в конце 2025 года. Тогда Эден Пассарелли познакомился с семьей любимой и даже выучил первое украинское слово - "так".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
