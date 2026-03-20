"Мажор". Возлюбленный Поляковой ошеломил признанием о Ефросининой и ее муже

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский сделал признание об отношениях с подругой и коллегой певицы Машей Ефросининой. Он вспомнил недоразумение, из-за которого ведущая с мужем могли обидеться, и поделился собственными впечатлениями от общения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он рассказал в интервью Гордону.

Что сказал Буряковский о Ефросининой

Бизнесмен честно признался, нравится ли ему телеведущая.

"На сцене", - лаконично прокомментировал он.

По его словам, раньше Маша была зажатой. Именно сотрудничество и дружба с Поляковой помогли ей раскрыться.

"Она в жизни не такая открытая. Оля сильно ей помогла, благодаря Оле она так открылась. Посмотри первые передачи - она такой не была", - сказал он.

Вадим также раскрыл интересные детали их общения. Он обратил внимание, что ведущая постоянно вынуждена доказывать, что она лучшая.

"Я ее знаю, я же смотрел их выступления с Юрой (Горбуновым - ред.) на "Новом канале". Я говорю: "Ну ты, Маша, для меня как родная". Они прекрасно работали. А потом вот эта трансформация. Она вынуждена все время доказывать, что она во всем лучшая. Ну это же тяжело. У многих такая черта есть", - отметил он.

Муж Поляковой об отношениях с ее подругой (скриншот)

О муже Ефросининой

Буряковский припомнил случай, который мог обидеть Машу и ее мужа Тимура Хромаева.

"Я что-то ей сказал, и они просто уехали вместе с ее мужем. Я даже не понимаю, почему", - признался он.

На вопрос, было ли это что-то оскорбительное, он возразил. В то же время поделился впечатлением от мужа ведущей.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Я сказал в нормальном таком тоне. Возможно, какой-то повод был, возможно, чтобы Тимур правильно понял. Тимур из мажоров, а мажоры тяжело все переживают", - пояснил он.

Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/timur_khromaev)

По мнению Вадимы, Хромаев достиг успеха вовсе не самостоятельно.

"Мажор... Он палец о палец, чтобы всего добиться, не ударил", - сказал он.

Кроме того, Буряковский вспомнил случай, который его ошеломил.

"Мы праздновали последний день рождения Маши. Она нас пригласила. Это дом его отца в Лесниках. Я посмотрел, в каком запущенном состоянии находится дом, и был поражен", - рассказал он.

Он также согласился с предположением, что, возможно, нет средств на уход за домом.

"Ну я же об этом и говорю", - добавил муж певица.

Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)