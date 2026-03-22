Нардеп розкрив цікаву деталь про стосунки Полякової з чоловіком: "Ти свята людина"

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів давню історію про Олю Полякову та її чоловіка Вадима Буряковського, яка, за його словами, яскраво характеризує стосунки пари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис політика у Facebook.

Як зазначив політик, співачка завжди вирізнялася надзвичайною енергійністю та активністю.

За його словами, поки Полякова буквально не давала спокою всім навколо своєю невтомністю у спортзалі, він сам намагався сховатися від цього ритму у зоні відпочинку.

Проте навіть там, поруч із Вадимом, тиша виявилася недовгою - телефон чоловіка артистки дзвонив майже без упину.

"Масажна кімнатка на двох - лежимо ми з Вадимом поруч на кушетках. Я тілько но відійшов від тренажерного залу і хочу трохи відпочити. А у Вадима наярює "мобільник" і він кожні три хвилини щось комусь довго пояснює та виправдовується", - згадав нардеп.

Олексій розповів, що під час тієї ситуації він не стримався і вирішив прямо запитати у Буряковського, як той витримує такий темп і постійні дзвінки.

Олексій Кучеренко (фото: facebook.com/Kucherenko2020)

Відповідь чоловіка Полякової, як каже Кучеренко, виявилася короткою, але дуже щирою.

"Тоді я вже після десятого дзвінка запитую: "Вадік, а як ти виживаєш??" Він подумав і сокровенно каже: "Я її дуже люблю!". Я помовчав і потім кажу. "Тоді питань до тебе я більше не маю, друже. Ти свята людина", - підсумував народний депутат.

Скандал через нове інтерв'ю Буряківського

Днями на каналі Дмитра Гордона вийшло вийшло відверте інтерв'ю з Вадимом Буряківським.

Під час розмови він висловився про Машу Єфросиніну, припустивши, що вона нібито постійно прагне довести свою першість.

Також чоловік співачки заявив, що в реальному житті телеведуча, мовляв, не така відкрита, як перед публікою.

Окрім цього, чоловік Полякової згадав епізод, коли, за його словами, після певної репліки Єфросиніна разом із чоловіком залишили компанію.

Він припустив, що причиною міг стати саме його тон.

Також бізнесмен різко висловився і про Хромаєва.

"Мажор... Він палець об палець, щоб всього добитися, не вдарив", - казав чоловік Полякової.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Після хвилі критики та обговорень у соцмережах Оля Полякова публічно відреагувала на ситуацію.

Співачка наголосила, що з повагою ставиться до Маші Єфросиніної, її чоловіка та всієї їхньої родини, а також вважає їх прикладом міцних стосунків.

Артистка підкреслила, що не поділяє думку свого чоловіка і була шокована його словами.

За її словами, ці висловлювання могли образити близьких для неї людей.

Полякова перепросила у подруги та окремо наголосила, що це була особиста позиція її обранця, яка не відображає її поглядів.