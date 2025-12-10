ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Мудрик получил годовой бан в Англии: что известно о новом скандале

Среда 10 декабря 2025 12:07
UA EN RU
Мудрик получил годовой бан в Англии: что известно о новом скандале Фото: Михаил Мудрик (x.com/ChelseaFC)
Автор: Андрей Костенко

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик снова в центре скандала в Англии.

За что наказали украинца - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Touchline.

Что нарушил Мудрик на этот раз

Правоохранители остановили украинца, когда он ехал на своем BMW стоимостью 140 тысяч фунтов с чрезмерно затемненными окнами и иностранными (украинскими) номерами. Для использования таких номеров в Великобритании требуется отдельное разрешение, которого Мудрик не имел.

А после проверки выяснилось, что кроме того, футболист находился под действием запрета на вождение и не смог предоставить страховку, что также является нарушением.

Как футболист объяснил ситуацию

Напомним, что в сентябре Мудрик получил шестимесячный бан на управление транспортными средствами в Великобритании.

По словам игрока, он был вынужден сесть за руль, поскольку срочно спешил на тренировку, а водителя не было. Однако британские законы не дают исключений в таких случаях.

Решение суда

За очередные нарушения Мудрик получил новые санкции от британского суда:

  • годовой запрет на управление авто,
  • требование отработать 60 часов общественных работ,
  • штраф 199 фунтов.

На фоне допингового скандала

Мудрик не играет за "Челси" с декабря прошлого года, когда в его допинг-тесте нашли запрещенное вещество - мельдоний.

В июне этого года он официально попал под расследование Футбольной ассоциации Великобритании за нарушение антидопинговых правил.

Впрочем, в последнее время появились слухи о его возвращении на поле. Но выступать украинец будет не за "Челси".

Мудрик в Лондоне: статистика и контракт

Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро и еще 30 млн - в виде бонусов.

За почти два года вингер провел в составе команды 73 матча, забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Контракт Мудрика с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.

Ранее мы рассказали, какие клубы уже обеспечили себе места в плей-офф Лиги чемпионов.

Также узнайте о юной украинской звезде мюнхенской "Баварии", который впервые забил в еврокубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Челси
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте