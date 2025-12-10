ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига чемпионов. Два клуба уже в плей-офф: актуальная турнирная таблица

Среда 10 декабря 2025 09:26
UA EN RU
Лига чемпионов. Два клуба уже в плей-офф: актуальная турнирная таблица Фото: "Бавария" обеспечила себе выход в плей-офф (x.com/FCBayern)
Автор: Андрей Костенко

9 декабря прошли первые девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. По их итогам стали известны две команды, уже обеспечившие себе продолжение борьбы в турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Кто продолжит борьбу в ЛЧ

Выход как минимум в стыковые матчи себе гарантировала мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб дома со счетом 3:1 переиграл лиссабонский "Спортинг". С 15 очками команда Венсана Компани идет на втором месте в таблице. При худшем сценарии она финиширует не ниже 20-места.

Также прошел в плей-офф лондонский "Арсенал". "Канониры" свою пятую победу в пяти матчах одержали две недели назад. Но именно результаты вторника с участием других команд гарантировали им продолжение. Подопечные Микеля Артеты также уже не опустятся ниже 20-й строчки. Сегодня они могут закрепить свое лидерство в случае победы над "Брюгге".

Центральный матч вторника

Таким безусловно стал поединок в итальянском Милане, где местный "Интер" принимал английский "Ливерпуль".

Перед визитом в Милан чемпионы Англии имели лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах. В то же время, "Интер" подошел к игре на подъеме - с серией из трех подряд побед в Серии A.

Команда Арне Слота могла потерять очки и в этот раз, но на 88-й минуте решающим стал пенальти. Судья назначил 11-метровый после того, как Бастони схватил за футболку Вирца в штрафной площади. Собослаи точно реализовал удар, установив финальный счет.

Это поражение стало для миланцев первой домашней неудачей в еврокубках за более чем три года. Последний раз "Интер" проигрывал на "Сан-Сиро" в сентябре 2022 года, когда уступил "Баварии".

Как прошли другие матчи

Помимо поединка в Милане, особого внимания заслуживают следующие игры вторника.

"Аталанта" вырвала победу над "Челси". Лондонцы открыли счет благодаря голу Жоао Педро, но после перерыва Скамакка сравнял результат, а де Кетеларе в концовке оформил решающий удар - 2:1.

"Барселона" по похожему сценарию обыграла дома "Айнтрахт" (2:1). Кнауфф вывел гостей вперед, однако два точных удара головой Кунде во втором тайме изменили ход встречи.

Еще один испанский клуб - "Атлетико" в Нидерландах одолел АСВ (3:2). Хозяева забили первыми, но Альварес, Ганцко и Сорлот перевернули игру. Хозяева в финале матча сократили отставание - на большее им не хватило времени.

Единственной "украинской" командой, игравшей в этот день, был "Олимпиакос". Греки на выезде минимально одолели казахстанский "Кайрат" (1:0) благодаря голу Мартинса. Наш нападающий Роман Яремчук третий раз подряд провел матч Лиги чемпионов в запасе. В этом сезоне игровое время украинского форварда в главном клубном евротурнире ограничивается выходом на 12 минут матча с "Барселоной" в третьем туре.

Все результаты 9 декабря:

  • "Кайрат" - "Олимпиакос" - 0:1
  • "Бавария" - "Спортинг" - 3:1
  • "Аталанта" - "Челси" - 2:1
  • "Барселона" - "Айнтрахт" - 2:1
  • "Интер" - "Ливерпуль" - 0:1
  • "Монако" - "Галатасарай" - 1:0
  • ПСВ - "Атлетико" - 2:3
  • "Тоттенхэм" - "Славия" - 3:0
  • "Юнион" - "Марсель" - 2:3

Лига чемпионов. Два клуба уже в плей-офф: актуальная турнирная таблица

Кто лидирует в таблице

По итогам половины 6-го тура на вершине таблицы двоевластие - "Бавария" догнала по очкам "Арсенал" (15), у которого еще игра в запасе. На третью строчку сенсационно запрыгнула "Аталанта" (13 очков).

Сразу у пяти команд по 12 баллов. Это - ПСЖ, "Интер", "Реал", "Атлетико" и "Ливерпуль". Но у команд Ильи Забарного и Андрея Лунина - есть по одной игре в запасе.

В середине таблицы расположились как гранды, так и новички турнира. Так, азербайджанский "Карабах" и кипрский "Пафос" отстают от "Манчестер Сити", "Челси" и "Барселоны" лишь на три и четыре очка соответственно.

"Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова внизу, на 31-й строчке. Замыкает таблицу "Аякс" - единственная команда, которая до сих пор не смогла набрать очки.

Сегодня, 10 декабря, в ЛЧ будут сыграны последние девять поединков 6-го тура.

Лига чемпионов. Два клуба уже в плей-офф: актуальная турнирная таблица

Ранее мы рассказали, что Анатолий Трубин вошел в топ-5 самых дорогих голкиперов мира.

Также читайте, как итальянский гранд хочет забрать Андрея Лунина у "Реала".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте