Украинец забил за "Баварию" в еврокубке: что известно о юной звезде, которого сравнивают с Модричем

Среда 10 декабря 2025 10:55
Украинец забил за "Баварию" в еврокубке: что известно о юной звезде, которого сравнивают с Модричем Фото: Богдан Оличенко (fcbayern.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинский хавбек мюнхенской "Баварии" U-19 Богдан Оличенко в матче Юношеской лиги УЕФА забил свой дебютный гол в турнире и принял участие в двух результативных эпизодах.

О юной звезде немецкого гранда - рассказывает РБК-Украина.

Феерия против "Спортинга"

В матче 6-го тура пути Лиги чемпионов против португальского "Спортинга" Оличенко в четвертый раз вышел в стартовом составе баварцев и стал одним из самых заметных игроков встречи.

Он забил свой дебютный гол в турнире: на первой минуте второго тайма, удачно сыграв на добивании. Кроме того, заработал пенальти, с которого мюнхенцы открыли счет.

18-летний полузащитник провел на поле все 90 минут. Это был второй матч подряд в еврокубке, который он отыграл полностью.

Игра завершилась результативной ничьей - 3:3.

В нынешнем сезоне Оличенко уже имеет в своем активе 4 гола и 4 ассиста в составе "Баварии" U-19. Три других мяча он забил в чемпионате Германии U-19.

Кто такой Богдан Оличенко

18-летний уроженец Луцка. Футболом начал заниматься в местной футбольной школе "Адреналин", после чего перебрался в академию донецкого "Шахтера". Откуда в марте 2022 года получил приглашение от скаутов немецкого гранда. Имеет действующий контракт с "Баварией" до лета 2027 года.

На международном уровне хавбек выступал за сборную Украины U-17, с которой прошел отбор на Евро-2024 и выходил в стартовом составе в матчах группового этапа.

В немецких СМИ Оличенко часто сравнивают с Лукой Модричем - из-за прически и манеры игры в центре поля.

В системе "Баварии" украинца рассматривают как одного из самых техничных игроков своего возраста. Его кандидатура уже сейчас обсуждается в контексте потенциального перехода в команду U-23.

