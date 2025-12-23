Свитолина и другие звезды сыграют выставочные матчи перед Australian Open: известна соперница украинки

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина, которая готовится к своему 13-му старту на Открытом чемпионате Австралии, примет участие в "Неделе открытия" - серии выставочных поединков перед официальным началом турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт австралийского мейджора .

С кем встретится украинка

Соперницей первой отечественной ракетки станет финалистка прошлогодних "Уимблдона" и US Open - американка Аманда Анисимова, которая сейчас идет 4-й в мировом рейтинге.

Формат матча: два стандартных сета и чемпионский тай-брейк до 10 очков в случае необходимости решающей партии. Поединок состоится 14 января на главном стадионе турнира - Rod Laver Arena.

Кто из звезд также сыграет на "Неделе открытия"

После матча Свитолиной на Rod Laver Arena состоится шоу-турнир Australian Open - AO 1 Point Slam, среди участников которого будут Карлос Алькарас, Янник Синнер, Ига Свентек и Коко Гофф.

Кроме того, в рамках "Недели открытия" будут сыграны следующие выставочные матчи:

Елена Рыбакина - Чжэн Циньвэнь

Александер Зверев - Лоренцо Музетти

Карлос Алькарас - Алекс де Минор

Янник Синнер - Феликс Оже-Альяссим

Отметим, что основные соревнования на первом Грэндслеме сезона стартуют 18 января.

Когда официальный старт Элины

Первый официальный матч в сезоне 2026 года Свитолина проведет раньше: она примет участие в турнир WTA 250 в новозеландском Окленде, который пройдет с 5 по 11 января.

Это выступление будет вторым в карьере украинки на новозеландских кортах. В 2024 году Свитолина продемонстрировала здесь отличный результат, пробившись в финал, где уступила третьей ракетке мира - американке Коко Гофф.

Свитолина на Australian Open: что известно

Турнир 2026 года станет для первой ракетки Украины 13-м австралийским Грэнслемом в карьере.

Лучшим результатом Свитолиной является четвертьфинал. Элина трижды выступала на данной стадии - в 2018-м, 2019-м и 2025 годах.