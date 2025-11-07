Конец теннисной сказки: сенсационный Сачко остановился в шаге от финала на турнире во Франции

Первая ракетка Украины Виталий Сачко завершил выступление на турнире ATP 250 во французском Меце. В своем дебютном полуфинале на таком уровне он уступил гораздо более рейтинговому сопернику.

ATP 250, Мец (Франция), полуфинал

Лернер Тин (США) - Виталий Сачко (Украина) - 6:1, 6:4

Сенсационный путь украинца

По ходу турнира Сачко (ATP №222) стал настоящим открытием недели. Украинец, который попал в основную сетку как "лаки лузер", сумел сотворить несколько сенсаций.

В частности, он одолел 13-ю ракетку мира Александра Бублика из Казахстана, а также Джованни Мпешти Перрикара из Франции, который входит в топ-60 мирового рейтинга.

Таким образом, Сачко стал первым украинцем за более чем восемь лет, кому удалось добраться до полуфинала турнира уровня ATP. Последний раз это делал Александр Долгополов.

Детали полуфинала

В полуфинале соперником украинца стал 38-я ракетка мира Лернер Тин из США, который в этом сезоне уже доходил до финала престижного турнира в Пекине.

Американец сразу подтвердил свой статус фаворита - в первом сете он выиграл пять геймов подряд и лишь в конце партии позволил украинцу избежать "баранки".

Во втором сете Сачко значительно прибавил в игре и смог навязать борьбу. До счета 3:3 соперники шли ровно, однако Виталий проиграл свою подачу и не смог отыграть брейк. После этого Тин завершил матч в свою пользу. Поединок продолжался 58 минут.

Результат и изменения в рейтинге

Несмотря на поражение, выступление в Меце стало лучшим для Сачко на уровне турниров ATP. По итогам недели украинец поднялся в рейтинге ATP сразу более чем на 60 позиций - до 163-го места. Это - не рекордный показатель: в свое время Сачко был на 156-й строчке.

В финале Тин сыграет против британца Кэмерона Норри, который занимает место в топ-20 мирового рейтинга.