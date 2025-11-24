ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Третий титул в сезоне: украинка Олейникова триумфовала на турнире в Чили

Понедельник 24 ноября 2025 08:54
UA EN RU
Третий титул в сезоне: украинка Олейникова триумфовала на турнире в Чили Фото: Александра Олейникова (instagram Copa LP Open)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Александра Олейникова завоевала титул на турнире серии WTA 125 в чилийской Колине. В решающем матче 24-летняя спортсменка уверенно обыграла француженку Леолию Жанжан и оформила третий трофей в сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

WTA 125, Колина (Чили), финал

Александра Олейникова (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) - 7:5, 6:1

Как прошел финал

В первом сете украинка продемонстрировала характер. Проигрывая 3:5, она выиграла четыре гейма подряд, сломила сопротивление соперницы и взяла партию 7:5.

Во втором сете преимущество Олейниковой стало безоговорочным - 6:1. Матч длился почти два часа, и за это время украинка существенно прибавила в темпе и агрессии.

Победа также стала реваншем: в марте Жанжан выбила украинку в полуфинале турнира в Бразилии.

Продолжение победной серии

Олейникова выиграла финал WTA 125 третий раз в карьере - и все три победы пришлись на текущий сезон. Перед Колиной она триумфовала на аналогичных турнирах в Толентино (Италия) и Тукумане (Аргентина).

Эта победа продолжила впечатляющую серию украинки - 10 побед подряд. По количеству титулов WTA 125 в 2025 году Олейникова догнала чешку Сару Бейлек.

Прыжок в рейтинге WTA

Триумф в Колине гарантировал украинке самый высокий в карьере подъем в рейтинге. Олейникова впервые войдет в топ-100 WTA, поднявшись сразу на 95-ю позицию.

Третий титул в сезоне: украинка Олейникова триумфовала на турнире в Чили

Александра Олейникова с трофеем в Колине (фото: instagram Copa LP Open)

Кто такая Александра Олейникова

24-летняя уроженка Киева. В восьмилетнем возрасте переехала с семьей в Одессу.

В 2011 году, когда Александре было 10 лет, семья была вынуждена переехать в Хорватию после того, как ее отец публично раскритиковал президентство Виктора Януковича.

С тех пор теннисистка живет и тренируется в Загребе, где и начала профессиональный путь. До 2021 года выступала под флагом Хорватии, впоследствии вернула себе украинское гражданство.

Имеет четкую проукраинскую позицию. После начала полномасштабного вторжения РФ, активно помогает ВСУ.

Ранее мы сообщили, что хайлайт Костюк попал в подборку сезона от WTA и покорил соцсети.

Также читайте, что Элина Свитолина определилась с первым турниром 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Украина и США подготовили обновленный рамочный документ по миру, - совместное заявление
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте