Олейникова среди лучших: сколько украинских теннисисток ранее попадали в топ-100 WTA
После победы в финале турнира WTA 125 в Чили украинская теннисистка Александра Олейникова поднялась на 95-е место в обновленном мировом рейтинге WTA.
Год невероятного прогресса
Сезон 2025 года Олейникова начала на 285-м месте, а уже через год поднялась почти на 200 позиций.
В 76-ти сыгранных матчах она одержала 57 побед (75%) и выиграла семь титулов: четыре на турнирах ITF и три на WTA 125.
Пребывание в топ-100 открывает перед Олейниковой новые возможности - выступления на рейтинговых турнирах WTA 1000 и Грэндслемах.
Благодарность отцу и ВСУ
Теннисистка отметила, что это достижение особенно важно для ее отца, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.
"Это очень важная победа для моего отца. Он сейчас в армии, защищает Украину, и это невероятно тяжело. Я стараюсь изо всех сил стать той спортсменкой, которой он хотел меня видеть, потому что это была его мечта. Он верил, что я войду в топ-100, когда никто больше не верил", - поделилась спортсменка.
Олейникова также рассказала о планах на подготовку к следующему сезону.
"После этой серии турниров я возвращаюсь в Украину и буду готовиться к следующему сезону, который начну уже как игрок топ-100. Моя подготовка будет проходить в Киеве - это мой родной город", - отметила она.
Теннисистка выразила благодарность украинским защитникам за возможность тренироваться дома:
"Я хочу сказать спасибо нашим защитникам, потому что если бы не украинские военные, я бы не смогла готовиться дома. Это очень важно. Так что спасибо нашей армии, которая защищает меня, и спасибо всем, кто поддерживает Украину - благодаря этому я могу вернуться домой", - цитирует Александру портал Большой теннис Украины.
21-я украинка в топ-100
Александра вошла в топ-100 мирового рейтинга в возрасте 24 лет и 10 месяцев. Таким образом она стала самой старшей украинской теннисисткой, которая впервые попала в элитную сотню.
Самой молодой из отечественных представительниц остается Виктория Кутузова, которая дебютировала в первой сотне в 17 лет и 3 месяца.
Все украинские теннисистки, которые входили в топ-100 рейтинга WTA:
- Наталья Медведева (дебют 06.11.1989)
- Ольга Лугина (дебют 20.04.1998)
- Елена Татаркова (дебют 08.06.1998)
- Татьяна Перебийнис (дебют 12.05.2003)
- Юлия Вакуленко (дебют 16.06.2003)
- Юлиана Федак (дебют 16.08.2004)
- Алена Бондаренко (дебют 14.02.2005)
- Виктория Кутузова (дебют 21.11.2005)
- Ольга Савчук (дебют 20.02.2006)
- Юлия Бейгельзимер (дебют 31.07.2006)
- Екатерина Володько (Бондаренко) (дебют 07.08.2006)
- Мария Корытцева (дебют 28.01.2008)
- Леся Цуренко (дебют 28.05.2012)
- Элина Свитолина (дебют 18.02.2013)
- Надежда Киченок (дебют 06.01.2014)
- Екатерина Баиндл (Козлова) (дебют 06.04.2015)
- Даяна Ястремская (дебют 16.07.2018)
- Марта Костюк (дебют 09.11.2020)
- Ангелина Калинина (дебют 12.07.2021)
- Юлия Стародубцева (дебют 07.10.2024)
- Александра Олейникова (дебют 24.11.2025)
