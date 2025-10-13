ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Революция от УЕФА: сборные заставят играть по правилам Лиги чемпионов

Понедельник 13 октября 2025 14:09
UA EN RU
Революция от УЕФА: сборные заставят играть по правилам Лиги чемпионов Фото: УЕФА хочет изменить формат отборочных турниров (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Боссы европейского футбола планируют существенно обновить систему отбора к главным международным турнирам для сборных - чемпионатам мира и Европы. Причиной стала тенденция к снижению интереса болельщиков и телевидения к квалификационным матчам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Два варианта реформы

По данным источника, соответствующая рабочая группа Комитета национальных сборных УЕФА уже создана. Ее задача - разработать новые форматы, которые сделают отбор более динамичным и конкурентным.

Среди идей, которые рассматривают в УЕФА, приоритетными считают следующие:

  • расширение роли Лиги наций, которая уже показала рост интереса аудитории;
  • введение "швейцарской системы", используемой в клубной Лиге чемпионов.

Во время встречи генеральных секретарей 55 европейских федераций в испанской Малаге обсуждали преимущества и риски каждой из моделей.

Один из источников, знакомых с процессом, отметил:

"Доходы от телетрансляций и вовлеченность болельщиков к матчам квалификации снижаются, но в Лиге наций - наоборот, растут. Трудно найти систему, которая сохраняла бы интригу для топ-сборных и одновременно давала шанс меньшим командам".

Женская Лига наций - как пример

С 2023 года Лига наций используется в женском футболе как основа для квалификации к Евро, чемпионатам мира и Олимпиаде. Теперь УЕФА рассматривает возможность распространить этот подход и на мужские турниры.

Впрочем, есть опасения, что система повышения и понижения между дивизионами может сократить количество матчей между малыми сборными и топ-командами. А именно такие поединки часто приносят меньшим федерациям наибольшую прибыль.

"Швейцарская система" для сборных

Еще один вариант - адаптация "швейцарской системы", которая с 2024 года действует в еврокубках.

По ней все 55 национальных сборных могли бы провести 6-8 матчей против разных соперников, определенных по рейтингу. Команды играли бы только по одному матчу - без системы "дома и на выезде".

Так, вместо привычных групп, каждая сборная могла бы встречаться с более равными соперниками, что повысило бы интерес к поединкам.

Результаты всех матчей формировали бы общую таблицу. Например, если на чемпионате мира Европе выделено 16 мест, первые 12 команд попадали бы напрямую, а еще 8 разыгрывали бы путевки в плей-офф.

Впрочем, не все в УЕФА уверены, что формат клубных турниров можно просто перенести на сборные.

Другой источник отметил, что между клубными и национальными соревнованиями есть существенные различия, поэтому "швейцарская система" не является универсальным решением.

Поиск вариантов продолжается.

Ранее мы рассказали о сенсационном разрешении УЕФА проводить матчи национальных чемпионатов на других континентах.

Также читайте, почему УЕФА не отстранил Израиль от футбольных соревнований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УЕФА Чемпионат мира
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит