Финал без "Шахтера": "горняки" не смогли сотворить чудо в Лондоне (видео)

23:52 07.05.2026 Чт
"Кристал Пэлас" снова переиграл украинский клуб в Лиге конференций
Андрей Костенко
Без пяти минут чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - в Лондоне провел ответный матч полуфинальной стадии Лиги конференций против действующего обладателя кубка Англии - "Кристал Пэлас".

О самых интересных моментах противостояния - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Megogo.

Лига конференций. Полуфинал, ответный матч

"Кристал Пэлас" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 2:1 (первый матч - 3:1)

Голы: Педро Энрике, 25, автогол, Сарр, 52 - Эгиналду, 34

Непростая задача для "Шахтера"

Из всех полуфиналистов всех трех евротурниров - именно у "Шахтера" была самая тяжелая задача накануне повторных поединков. Ведь "горняки" - единственные, кто проиграл первую встречу с разницей в два мяча, да еще и на номинально домашнем поле.

Против дончан была и их собственная статистика, ведь команда еще ни разу в еврокубках не смогла ликвидировать разрыв в два гола после первого проигрыша. Более того - обычно в таких случаях уступала и во втором матче.

Арда Туран сделал все, чтобы его основная обойма подошла к противостоянию в Лондоне в оптимальной форме. Он даже рискнул отечественным "Классическим", выставив против "Динамо" полурезервный состав. Впрочем и этого хватило для победы.

Матч на арене "Селхерст Парк" в столице Англии "горняки" начали в таком составе.

  • "Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас - Очеретько, Марлон Гомес, Педриньо - Эгиналду, Алиссон, Элиас.

Отметим, что из этого состава в матче УПЛ с киевлянами лишь Ризнык и Матвиенко были в основе. Педро Энрике, Винисиус Тобиас и Очеретько - вышли на замены. Все остальные - отдыхали.

Первый тайм: обмен ударами

Тактика англичан на отчетную игру вряд ли для кого-то была секретом. Имея комфортное преимущество после игры в Кракове - отдать "Шахтеру" мяч, самим сконцентрироваться на обороне и искать шансы в контратаках. Собственно, именно так "хрустальные" действовали в первой игре - и это дало великолепный результат.

Сработала ловушка и в Лондоне. Причем в самом начале. Мяч оказался в воротах Ризныка уже на 10-й минуте после удара Пино. Хорошо, что испанский арбитр Эрнандес после просмотра ВАР взятие ворот отменил, зафиксировав офсайд.

Впоследствии у "горняков" начались неприятности. Сначала Бондарь получил "желтую" за грубую игру возле штрафной "Пэлас".

А затем мяч оказался в их воротах уже легально. На 25-й минуте после дальнего удара Уортона Ризнык парировал мяч в сторону, однако после прострела Муньоса сфера рикошетом от ноги Педро Энрике все же залетела в ворота.

На этот момент статистика фиксировала владение мячом - 71% против 29% в пользу "Шахтера".

Почти сразу Туран сделал тактическую замену: вместо Винисиуса Тобиаса на поле вышел Грам.

А потом "горнякам" удалось таки воплотить свое территориальное преимущество в результат. На 34-й минуте Эгиналду после атаки вторым темпом точно пробил в "девятку".

До перерыва "Шахтер" больше моментов не создавал, а вот англичане дважды заставляли понервничать. Самым активным в их составе был Матета, который сначала пробил рядом со стойкой, а затем - даже попал в каркас ворот.

На отдых команды ушли при счете - 1:1 в матче, и общем преимуществе "Кристал Пэлас" в два мяча - 4:2.

Второй тайм: контрольный пост "Пэлас"

После перерыва у "горняков" вместо Алиссона вышел Изаки. Свежий полузащитник должен был добавить давления в атаке. Но план Турана рухнул почти сразу.

На 52-й минуте очередная контратака "Пэлас" завершилась вторым голом. Лучший бомбардир англичан Сарр из пределов вратарской одним касанием переправил мяч в сетку.

Наставник "Шахтера" пошел ва-банк, выпустив на поле ориентированных на атаку Траоре и Невертона (вместо Очеретько и Элиаса). А затем - Феррейру (вместо Педриньо). Но запала гостям уже явно не хватало. Было понятно, что забить менее чем за тайм необходимые три гола - задача почти нереальная.

Кто сыграет в финале

"Кристал Пэлас", проводящий дебютный сезон в еврокубках, с первой попытки пробился в финал Лиги конференций. Там англичане поборются за трофей с "Райо Вальекано". Испанцы после домашней победы над французским "Страсбуром" (1:0), одолели соперника с таким же счетом и на выезде.

Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее мы рассказали, как шотландский "Хартс" открыл "Шахтеру" путь в основной раунд Лиги чемпионов.

