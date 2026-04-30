Шок на первых секундах: "Шахтер" на глазах Ахметова уступил "Кристал Пэлас" в полуфинале ЛК (видео)

23:53 30.04.2026 Чт
3 мин
"Шахтер" проиграл домашний матч и вошел в историю Лиги конференций
aimg Андрей Костенко
Шок на первых секундах: "Шахтер" на глазах Ахметова уступил "Кристал Пэлас" в полуфинале ЛК (видео) "Шахтер" перед полуфинальным матчем (фото: ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" провел первую битву за финал Лиги конференций с английским "Кристал Пеласом". Номинально домашний поединок "горняки" провели в польском Кракове.

О ходе матча и как завершилась игра - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Megogo.

Читайте также: Конец контракта на 100 миллионов: "Челси" может указать Мудрику на дверь из-за допинг-скандала

Лига конференций, полуфинал. Первый матч

"Шахтер" - "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: Очеретько, 47 - Сарр, 1, Камада, 58, Странн-Ларсен, 84

Стартовый провал, вошедший в историю

На стадионе в Кракове вновь присутствовал президент "Шахтера" Ринат Ахметов. Напомним, что он не посещал матчи "горняков" с 2014 года, но появился на стадионе на первой игре 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ. Та встреча завершилась разгромным успехом украинского клуба - 3:0.

Несмотря на такую солидную поддержку, худшего начала для "Шахтера" трудно было придумать. Мяч в воротах Ризныка оказался уже на 21 секунде. Команды едва успели разыграть мяч, как лучший бомбардир англичан Сарр после паса Матета ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол - 0:1.

Как потом подсказали статистики, этот гол стал самым быстрым за всю историю турнира, ведущего свое начало с сезона-2021/22.

"Шахтер" не сразу пришел в себя после такого шока и пропустил еще одну опасную атаку. Уортон на 6-й минуте пробил слета низом в ближний угол, но надежно сыграл Ризнык.

После этого инициатива полностью перешла к "горнякам", которые в течение тайма имели несколько перспективных моментов. Особенно активным в их составе был Эгиналду.

Англичане некоторое время даже не переходили на чужую половину поля, однако ближе к завершению первой половины стали действовать смелее. Кульминацией мог стать эпизод на 44-й минуте, когда Пино почти обокрал Ризныка, Матвиенко и Бондаря перед штрафной.

Статистика тайма подтвердила преимущество украинской команды: удары - 7:4, угловые - 6:1. Правда по выстрелам в створ ворот англичане были лучше: две попытки, одна из которых стала голевой. Футболисты "Шахтера" за первые 45 минут в "рамку" не попали ни разу.

Роковые контратаки "Пэлас"

После перерыва игра стала чрезвычайно оживленной. Сначала давление "Шахтера" наконец конвертировалось в забитый гол.

На 47-й минуте результативным стал седьмой угловой "горняков". Элиас головой сбросил мяч во вратарскую, а Очеретько в падении замкнул пас.

Донетчане по инерции продолжали атаковать, но стали пропускать чрезвычайно опасные контрвыпады соперников. "Пэлас" должен был забивать на 54-й минуте, когда Сарр и Матета расстреливали ворота с убийственных позиций - спас невероятный двойной сейв Ризныка.

Затем тот же Матета попал в штангу. А третья попытка англичан стала для "горняков" роковой. На 58-й минуте атака гостей завершилась точным ударом Камада из центра штрафной.

Арда Туран пытался спасти ситуацию, бросив в бой атакующий резерв - Изаки, Невертона и Бондаренко. Однако, несмотря на контроль мяча и заметное доминирование, "Шахтер" забить не смог. А вот соперник чрезмерного увлечения атакой не простил: на 84-й минуте очередной контрвыпад англичан завершился точным ударом Странн-Ларсена.

Домашние 1:3 значительно усложняют "горнякам" задачу выхода в финал, но все же не закрывают окончательно вопрос победителя двухматчевого противостояния.

Все в этой паре решится через неделю - 7 мая в Лондоне.

Ранее стало известно, когда объявят нового тренера сборной Украины.

