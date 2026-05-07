Фінал без "Шахтаря": "гірники" не змогли створити диво у Лондоні (відео)

23:52 07.05.2026 Чт
4 хв
"Крістал Пелас" знову переграв український клуб у Лізі конференцій
aimg Андрій Костенко
Фінал без "Шахтаря": "гірники" не змогли створити диво у Лондоні (відео) "Шахтар" вдруге програв "Крістал Пелас" (фото: ФК "Шахтар")
Без п'яти хвилин чемпіон України – донецький "Шахтар" – в Лондоні провів матч-відповідь півфінальної стадії Ліги конференцій проти чинного володаря кубка Англії – "Крістал Пелас".

Про найцікавіші моменти протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Megogo.

Читайте також: Від Шевченка до Забарного: скільки українців грали у фіналах Ліги чемпіонів і хто брав трофей

Ліга конференцій. Півфінал, матч-відповідь

"Крістал Пелас" (Англія) – "Шахтар" (Україна) – 2:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Педро Енріке, 25, автогол, Сарр, 52 – Егіналду, 34

Непросте завдання для "Шахтаря"

З усіх півфіналістів усіх трьох євротурнірів – саме у "Шахтаря" було найважче завдання напередодні повторних поєдинків. Адже "гірники" – єдині, хто програв першу зустріч з різницею в два м'ячі, та ще й на номінально домашньому полі.

Проти донеччан була й їхня власна статистика, Адже команда ще жодного разу в єврокубках не змогла ліквідувати розрив у два голи після першого програшу. Більш того – зазвичай у таких випадках поступалася і в другому матчі.

Арда Туран зробив все, щоб його основна обойма підійшла до протистояння в Лондоні в оптимальній формі. Він навіть ризикнув вітчизняним "Класичним", виставивши проти "Динамо" напіврезервний склад. Втім і цього вистачило для перемоги.

Матч на арені "Селхерст Парк" у столиці Англії "гірники" розпочали у такому складі.

  • "Шахтар": Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Очеретько, Марлон Гомес, Педріньйо – Егіналду, Аліссон, Еліас.

Фінал без &quot;Шахтаря&quot;: &quot;гірники&quot; не змогли створити диво у Лондоні (відео)

Зазначимо, що з цього складу в матчі УПЛ з киянами лише Різник і Матвієнко були в основі. Педро Енріке, Вінісіус Тобіас та Очеретько – вийшли на заміни. Всі інші – відпочивали.

Перший тайм: обмін ударами

Тактика англійців на звітну гру навряд чи для когось була секретом. Маючи комфортну перевагу після гри в Кракові – віддати "Шахтарю" м'яч, самим сконцентруватися на обороні та шукати шанси в контратаках. Власне, саме так "кришталеві" діяли в першій грі – і це дало чудовий результат.

Спрацювала пастка і в Лондоні. Причому на самому початку. М'яч опинився у воротах Різника вже на 10-й хвилині після удару Піно. Добре, що іспанський арбітр Ернандес після перегляду ВАР взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.

Згодом у "гірників" почалися неприємності. Спочатку Бондар отримав "жовту" за грубу гру біля штрафного "Пелас".

А потім м'яч опинився в їхніх воротах вже легально. На 25-й хвилині після дальнього удару Вортона Різник парирував м'яч убік, однак після прострілу Муньйоса сфера рикошетом від ноги Педро Енріке все ж залетіла у ворота.

На цей момент статистика фіксувала володіння м'ячем – 71% проти 29% на користь "Шахтаря".

Майже одразу Туран зробив тактичну заміну: замість Вінісіуса Тобіаса на поле вийшов Грам.

А згодом "гірникам" вдалося таки втілити свою територіальну перевагу в результат. На 34-й хвилині Егіналду після атаки другим темпом точно пробив у "дев'ятку".

До перерви "Шахтар" більше моментів не створював, а от англійці двічі змушували понервувати. Найактивнішим у їхньому складі був Матета, який спочатку пробив поруч зі стійкою, а потім – навіть влучив у каркас воріт.

На відпочинок команди пішли за рахунку – 1:1 у матчі, та загальною перевагою "Крістал Пелас" у два м'ячі – 4:2.

Другий тайм: контрольний постіл "Пелас"

Після перерви у "гірників" замість Аліссона вийшов Ізакі. Свіжий півзахисник мав додати тиску в атаці. Але план Турана рухнув майже одразу.

На 52-й хвилині чергова контратака "Пелас" завершилася другим голом. Найкращий бомбардир англійців Сарр з меж воротарського одним дотиком переправив м'яч у сітку.

Наставник "Шахтаря" пішов ва-банк, випустивши на поле орієнтованих на атаку Траоре і Невертона (замість Очеретька та Еліаса). А потім - Феррейру (замість Педріньйо). Але запалу гостям вже явно не вистачало. Було зрозуміло, що забити менш ніж за тайм необхідні три голи – завдання майже нереальне.

Хто зіграє у фіналі

"Крістал Пелас", що проводить дебютний сезон у єврокубках, з першої спроби пробився у фінал Ліги конференцій. Там англійці поборються за трофей із "Райо Вальєкано". Іспанці після домашньої перемоги над французьким "Страсбуром" (1:0), здолали суперника з таким же рахунком і на виїзді.

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Раніше ми розповіли, як шотландський "Хартс" відкрив "Шахтарю" шлях до основного раунду Ліги чемпіонів.

Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту