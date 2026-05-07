Фінал без "Шахтаря": "гірники" не змогли створити диво у Лондоні (відео)
Без п'яти хвилин чемпіон України – донецький "Шахтар" – в Лондоні провів матч-відповідь півфінальної стадії Ліги конференцій проти чинного володаря кубка Англії – "Крістал Пелас".
Про найцікавіші моменти протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію Megogo.
Ліга конференцій. Півфінал, матч-відповідь
"Крістал Пелас" (Англія) – "Шахтар" (Україна) – 2:1 (перший матч – 3:1)
Голи: Педро Енріке, 25, автогол, Сарр, 52 – Егіналду, 34
Непросте завдання для "Шахтаря"
З усіх півфіналістів усіх трьох євротурнірів – саме у "Шахтаря" було найважче завдання напередодні повторних поєдинків. Адже "гірники" – єдині, хто програв першу зустріч з різницею в два м'ячі, та ще й на номінально домашньому полі.
Проти донеччан була й їхня власна статистика, Адже команда ще жодного разу в єврокубках не змогла ліквідувати розрив у два голи після першого програшу. Більш того – зазвичай у таких випадках поступалася і в другому матчі.
Арда Туран зробив все, щоб його основна обойма підійшла до протистояння в Лондоні в оптимальній формі. Він навіть ризикнув вітчизняним "Класичним", виставивши проти "Динамо" напіврезервний склад. Втім і цього вистачило для перемоги.
Матч на арені "Селхерст Парк" у столиці Англії "гірники" розпочали у такому складі.
- "Шахтар": Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Очеретько, Марлон Гомес, Педріньйо – Егіналду, Аліссон, Еліас.
Зазначимо, що з цього складу в матчі УПЛ з киянами лише Різник і Матвієнко були в основі. Педро Енріке, Вінісіус Тобіас та Очеретько – вийшли на заміни. Всі інші – відпочивали.
Перший тайм: обмін ударами
Тактика англійців на звітну гру навряд чи для когось була секретом. Маючи комфортну перевагу після гри в Кракові – віддати "Шахтарю" м'яч, самим сконцентруватися на обороні та шукати шанси в контратаках. Власне, саме так "кришталеві" діяли в першій грі – і це дало чудовий результат.
Спрацювала пастка і в Лондоні. Причому на самому початку. М'яч опинився у воротах Різника вже на 10-й хвилині після удару Піно. Добре, що іспанський арбітр Ернандес після перегляду ВАР взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.
Згодом у "гірників" почалися неприємності. Спочатку Бондар отримав "жовту" за грубу гру біля штрафного "Пелас".
А потім м'яч опинився в їхніх воротах вже легально. На 25-й хвилині після дальнього удару Вортона Різник парирував м'яч убік, однак після прострілу Муньйоса сфера рикошетом від ноги Педро Енріке все ж залетіла у ворота.
На цей момент статистика фіксувала володіння м'ячем – 71% проти 29% на користь "Шахтаря".
Майже одразу Туран зробив тактичну заміну: замість Вінісіуса Тобіаса на поле вийшов Грам.
А згодом "гірникам" вдалося таки втілити свою територіальну перевагу в результат. На 34-й хвилині Егіналду після атаки другим темпом точно пробив у "дев'ятку".
До перерви "Шахтар" більше моментів не створював, а от англійці двічі змушували понервувати. Найактивнішим у їхньому складі був Матета, який спочатку пробив поруч зі стійкою, а потім – навіть влучив у каркас воріт.
На відпочинок команди пішли за рахунку – 1:1 у матчі, та загальною перевагою "Крістал Пелас" у два м'ячі – 4:2.
Другий тайм: контрольний постіл "Пелас"
Після перерви у "гірників" замість Аліссона вийшов Ізакі. Свіжий півзахисник мав додати тиску в атаці. Але план Турана рухнув майже одразу.
На 52-й хвилині чергова контратака "Пелас" завершилася другим голом. Найкращий бомбардир англійців Сарр з меж воротарського одним дотиком переправив м'яч у сітку.
Наставник "Шахтаря" пішов ва-банк, випустивши на поле орієнтованих на атаку Траоре і Невертона (замість Очеретька та Еліаса). А потім - Феррейру (замість Педріньйо). Але запалу гостям вже явно не вистачало. Було зрозуміло, що забити менш ніж за тайм необхідні три голи – завдання майже нереальне.
Хто зіграє у фіналі
"Крістал Пелас", що проводить дебютний сезон у єврокубках, з першої спроби пробився у фінал Ліги конференцій. Там англійці поборються за трофей із "Райо Вальєкано". Іспанці після домашньої перемоги над французьким "Страсбуром" (1:0), здолали суперника з таким же рахунком і на виїзді.
Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.
