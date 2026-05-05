Шотландский подарок для "Шахтера": "Хартс" одолел "Рейнджерс" и открыл "горнякам" путь в Лигу чемпионов

09:07 05.05.2026 Вт
2 мин
Победа клуба из Эдинбурга практически гарантирует донецкому клубу прямую путевку в основной этап самого престижного еврокубка
aimg Андрей Костенко
"Хартс" празднует победу над "Рейнджерс" (фото: x.com/JamTarts)
Донецкий "Шахтер" максимально приблизился к попаданию в основную сетку Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря стратегически важному поражению шотландского "Рейнджерс" в матче против "Хартс" в чемпионате Шотландии.

Что нужно "горнякам", чтобы избежать квалификации в ЛЧ - объясняет РБК-Украина.

Крах надежд "Рейнджерс"

В матче 35-го тура чемпионата Шотландии "Хартс" на своем поле принимал "Рейнджерс". Несмотря на то, что гости забили первыми, хозяева сумели переломить ход встречи и вырвать победу со счетом 2:1.

Этот результат стал настоящей сенсацией и существенно изменил расклад сил в верхушке таблицы шотландского первенства:

  • "Хартс" укрепил лидерство, имея 76 баллов.
  • "Селтик" остается на второй позиции с 73 пунктами.
  • "Рейнджерс" с 69 очками фактически выпал из чемпионской гонки, отставая от лидера на 7 пунктов за три тура до финиша.

Для "Хартс" это исторический шанс завоевать титул, которого клуб не видел с 1960 года.

Почему это важно для "Шахтера"

Судьба прямой путевки в ЛЧ для "горняков" зависит от того, чтобы их главные конкуренты в рейтинге УЕФА - "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос" - не стали чемпионами своих стран.

После поражений обоих клубов в эти выходные ("Олимпиакос" также уступил ПАОКу - 1:3), шансы "Шахтера" на прямой выход оцениваются уже в 99%.

Когда "Шахтер" официально получит путевку

Окончательное оформление билета в основной этап может состояться уже на этой неделе. Для этого должно совпасть несколько условий.

Победа "Шахтера" над "Полтавой" в УПЛ (10 мая), что сделает команду чемпионом Украины.

Неудача "Рейнджерс" в дерби против "Селтика" или победа "Хартс" в следующем туре в Шотландии.

Потеря очков "Олимпиакосом" в матче против ПАОКа, что окончательно лишит их шансов догнать АЕК.

Выход в финал ЛЧ команд, которые уже гарантировали себе участие через национальные чемпионаты, Единственным среди полуфиналистов текущего турнира, кто еще юридически не оформил путевку - является мадридский "Атлетико". Хотя то, что он сделает это в Ла Лиге - почти не вызывает сомнений.

