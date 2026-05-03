Гол-красавец Пономаренко и ответ "Шахтера": "Динамо" проиграло полурезерву "горняков" в "Классическом"

19:58 03.05.2026 Вс
4 мин
Киевляне фактически передали соперникам чемпионскую эстафету
aimg Андрей Костенко
Гол-красавец Пономаренко и ответ "Шахтера": "Динамо" проиграло полурезерву "горняков" в "Классическом" "Динамо" - "Шахтер" (фото: УПЛ)
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сошлись в "Классическом" в третий раз в текущем сезоне. Матч 26-го тура УПЛ уже не имел для "горняков" критического значения, однако напряжение поединка это не снизило.

О самых интересных моментах битвы грандов и финальном результате противостояния - рассказывает РБК-Украина.

УПЛ, 26-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Пономаренко, 13 - Феррейра, 50, Траоре, 68

Расклады перед игрой

"Шахтер" уже почти обеспечил себе чемпионство во внутреннем первенстве, а приоритетом для "горняков" сейчас является выступление в европейской Лиге конференций. Поэтому для Арды Турна ответный полуфинал континентального турнира с английским "Кристал Пэлас" (7 мая) гораздо важнее, чем противостояние с "Динамо".

Конечно, здесь был фактор принципиальности. Но надо думать о состоянии и здоровье футболистов, которым приходится преодолевать немалые расстояния в путешествиях по Европе, что влияет на подготовку к матчам.

Для "Динамо" же, наоборот, поединок имел не только символическое, но и очень значительное практическое значение. "Бело-синие" все еще надеются зацепиться за награды первенства. А успехи главного конкурента - житомирского "Полесья" не дают права на ошибку.

Отношение команд и их тренеров к противостоянию показали и стартовые составы на "Классическое". Если Игорь Костюк выставил боевую обойму, то его коллега Туран - значительно облегчил "старт" и дал передохнуть большинству игроков, которые сражались в первой полуфинальной игре Лиги конференций. Из футболистов твердой основы матч начали только двое - Дмитрий Ризнык и Николай Матвиенко.

Команды вышли на поле в таких составах.

  • "Динамо": Нещерет - Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко - Пономаренко.
  • "Шахтер": Резник - Грам, Марлон Сантос, Матвиенко, Азаров - Назарина, Бондаренко, Изаки, Феррейра, Невертон - Траоре.

Первый тайм: шедевр Пономаренко

Игра началась с активности киевлян и уже на 11-й минуте Александр Караваев попал в штангу.

А через две минуты мяч оказался в воротах "горняков". Голом-шедевром отличился Матвей Пономаренко. Форвард "Динамо" в центре поля обокрал Егора Назарину и эффектным ударом отправил мяч в ворота через Ризныка, который вышел далеко в поле. Это был уже 12-й гол Матвея в текущем чемпионате Украины.

После этого "Шахтер" прибавил обороты и уже "горняки" стали создавать перспективные моменты. В течение трех минут сначала Матвиенко опасно бил головой, а затем Лукас Феррейра нанес удар чуть выше ворот.

На 29-й минуте Туран был вынужден провести замену. Повреждение получил Марлон Сантос, которого заменил Винисиус Тобиас.

Под занавес тайма Лассина Траоре с линии вратарской попал в перекладину, но арбитр зафиксировал офсайд у форварда "Шахтера".

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Динамо".

Второй тайм: ответ "Шахтера"

У "Шахтера" после перерыва вместо Назарины и Невертона вышли Дмитрий Крыськив и Проспер Оба. Это добавило "горнякам" мобильности в атаке и очень быстро принесло результат.

На 50-й минуте после прострела Проспера в штрафную Траоре отбросил мяч под удар Феррейре, а тот с рикошетом отправил мяч в ворота - 1:1.

После этого "горняки" стали больше владеть мячом, хотя игра проходила преимущественно в центре поля.

На 63-й минуте Туран бросил в бой Олега Очеретько, который вышел на поле вместо Романа Бондаренко.

А на 68-й "Шахтер" забил во второй раз и вышел вперед. После сильного удара Матвиенко Руслан Нещерет отбил мяч перед собой, а Траоре первым успел на добивание.

Костюк сделал экстренные замены - на поле появились ориентированные на атаку Александр Яцик, Шола Огундана, а затем - Александр Пихаленок и Эдуардо Герреро.

Панамец на 85-й минуте отправил мяч в сетку ворот "Шахтера". Однако радость киевлян была преждевременной: судья после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Герреро мог спасти "Динамо" уже в компенсированное время, однако из пределов вратарской пробил мимо ворот.

Турнирное положение после матча

Несмотря на эффектный старт хозяев, финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера" со счетом 2:1. "Динамо" более пяти лет не может победить наиболее принципиального соперника в рамках УПЛ. Последний раз это произошло 17 апреля 2021 года. С тех пор пять раз побеждал донецкий клуб, еще четыре встречи принесли ничью.

Этот успех позволил "горнякам" укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ, где они сейчас имеют 63 очка. Благодаря добытым трем баллам донецкий клуб увеличил отрыв от ближайшего преследователя - черкасского ЛНЗ - до 10 пунктов.

Поражение в "Классическом" оставило "Динамо" на четвертой строчке с активом в 47 баллов. До завершения национального первенства командам осталось сыграть всего четыре тура, что делает позиции "горняков" в борьбе за чемпионство фактически недосягаемыми.

