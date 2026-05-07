От Шевченко до Забарного: сколько украинцев играли в финалах Лиги чемпионов и кто брал трофей

10:36 07.05.2026 Чт
3 мин
Украина впервые за два года будет иметь своего представителя в решающем матче главного еврокубка
aimg Андрей Костенко
Илья Забарный (фото: Getty Images)
Французский ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, одолев немецкую "Баварию" по сумме двух матчей. В заявке парижского клуба был и украинец Илья Забарный. Защитник стал пятым представителем Украины, чей клуб добрался до решающего матча самого престижного клубного турнира мира.

Кто из украинцев играл в финалах ЛЧ ранее и сколько трофеев добыли отечественные футболисты - рассказывает РБК-Украина.

Шевченко - первопроходец

Андрей Шевченко первый из украинцев поднял Кубок чемпионов над головой - в 2003-м с итальянским "Миланом". В том финале против другого представителя Серии А - туринского "Ювентуса" он не забил с игры, но реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

Через два года форвард с "Миланом" вновь оказался в финале, забив по пути к нему шесть голов. Но матч против английского "Ливерпуля" в Стамбуле стал одним из самых болезненных в карьере: "Милан" вел 3:0, упустил преимущество, а Шевченко в серии пенальти не смог переиграть польского вратаря "красных" Дудека.

Третий финал - в 2008-м, уже с "Челси" против "Манчестер Юнайтед" - украинец провел на скамейке запасных. Лондонцы тогда также проиграли в серии пенальти.

Так что в активе нынешнего главы УАФ - одна победа в трех финалах.

Тимощук - трижды в финале, но в тени

Хавбек с украинским паспортом провел в немецкой "Баварии" четыре года и за это время клуб трижды выходил в финал ЛЧ. Роль самого Тимощука была минимальной: в двух финалах он оставался на скамейке, только в 2012-м вышел в основе из-за травмы партнера. Тот матч против "Челси" завершился ничьей, а в серии пенальти победили лондонцы. Единственный трофей Тимощук в статусе запасного получил в 2013-м - "Бавария" одолела "Боруссию" Дортмунд (2:1).

Зинченко - неиспользованный шанс

В сезоне-2020/21 Александр Зинченко стал важной частью "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Девять матчей в том розыгрыше (шесть - в основе), ассист на Де Брюйне в полуфинале против ПСЖ - и место в стартовом составе в финале.

Но встреча против "Челси" не удалась ни команде, ни лично Зинченко. Единственный гол в матче Гаверц забил именно из-под украинца. "Сити" проиграл - 0:1.

Лунин - два финала, два триумфа

Андрей Лунин является рекордсменом среди украинцев: он выиграл с мадридским "Реалом" оба финала, в которые попал. В 2022-м - как зритель со скамейки, поскольку весь турнир в воротах играл Куртуа.

Зато в 2024-м бельгиец из-за травмы не сыграл ни одного матча в плей-офф и Лунин стал настоящим героем: 12 сейвов против "Лейпцига" и победная серия пенальти - в драматическом противостоянии с "Манчестер Сити". Но в победном финале с дортмундской "Боруссией" (2:0) место в воротах снова занял Куртуа, который восстановился после повреждения.

Забарный - пятый

Защитник перешел в ПСЖ летом 2025-го из английского "Борнмута" за 63 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл за парижан в ЛЧ шесть матчей на основном этапе, однако в плей-офф участия не принимал. Впрочем и этого хватило, чтобы войти в историю.

Когда состоится финал

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в венгерском Будапеште.

Для ПСЖ это уже второй финал подряд - в прошлом году клуб разгромил миланский "Интер" (5:0) и выиграл трофей впервые в своей истории.

Ранее стало известно время битвы "Чернигов" - "Динамо" в финале Кубка Украины.

