"Случайный пассажир", разорвавший "Динамо": с кем "Шахтер" поборется за финал Лиги конференций

00:24 17.04.2026 Пт
3 мин
"Горняки" сойдутся в полуфинале с обладателем Кубка Англии
aimg Андрей Костенко
"Случайный пассажир", разорвавший "Динамо": с кем "Шахтер" поборется за финал Лиги конференций "Кристал Пэлас" перед ответным матчем с "Фиорентиной" (фото: x.com/CPFC)

Донецкий "Шахтер", который первым оформил путевку в полуфинал Лиги конференций-2025/26, официально узнал соперника на данной стадии турнира. Им стал действующий обладатель Кубка Англии - лондонский "Кристал Пэлас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты полуфинальных противостояний на официальном сайте УЕФА.

Читайте также: Лунин - минус. "Реал" не устоял против "Баварии" в сумасшедшей битве в ЛЧ: роковая ошибка украинца

Как "орлы" одолели "фиалок"

Англичане в четвертьфинале прошли итальянскую "Фиорентину". Ключевым в противостоянии стал первый матч в Лондоне, который завершился разгромной победой хозяев - 3:0.

Ответный матч во Флоренции превратился в формальность уже на 17-й минуте, когда гости открыли счет усилиями Исмаили Сарра. После гола сенегальца "Фиорентине" надо было забивать уже четыре мяча. Сил хватило лишь на два - 2:1.

Таким образом, в полуфинал вышли англичане.

Как "Кристал Пэлас" оказался в Лиге конференций

Интересно, что лондонский клуб оказался в ЛК по стечению обстоятельств.

В мае прошлого года "Кристал Пэлас" добыл свой первый большой трофей за 120-летнюю историю: в финале Кубка Англии переиграл "Манчестер Сити" (1:0). Благодаря этому "орлы" впервые в истории получили право сыграть в еврокубках. Они получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Однако перед стартом еврокубкового сезона "Кристал Пэлас" потерял место в ЛЕ. УЕФА понизил клуб в Лигу конференций.

Дело в том, что главный акционер клуба американский бизнесмен Джон Текстор (владеет 43% акций "Пэлас") является владельцем большинства акций французского "Лиона" (77%), который тоже пробился в ЛЕ.

Согласно правилам УЕФА, клубы, принадлежащие одному лицу или организации, не могут соревноваться в одних еврокубковых соревнованиях. Французская команда имела приоритетность, поскольку заняла высшую позицию в национальном чемпионате - 6-е место в Лиге 1 против 12-го "Кристал Пэлас" в АПЛ.

Английский клуб обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграл дело.

Как англичане играли в евросезоне

"Кристал Пэлас" пробился в основной этап Лиги конференций через раунд плей-офф, непросто одолев норвежский "Фредрикстад" (1:0, 0:0).

На общем турнире финишировал на 10-й строчке. В шести матчах англичане одержали три победы, однажды сыграли вничью и дважды проиграли. Среди тех, кого победили лондонцы - киевское "Динамо". С "бело-синими" они встретились в гостевом матче уже в стартовом туре и без особых проблем переиграли со счетом 2:0.

Матчи "Кристал Пэлас" в основном раунде ЛК:

  • "Динамо" (Украина) - 2:0 (выезд)
  • АЕК (Кипр) - 0:1 (дома)
  • АЗ (Нидерланды) - 3:1 (дома)
  • "Страсбур" (Франция) - 1:2 (выезд)
  • "Шелбурн" (Ирландия) - 3:0 (выезд)
  • "КуПС" (Финляндия) - 2:2 (дома)

Матч "Динамо" - "Кристал Пэлас" в основном раунде ЛК (фото: ФК "Динамо")

В полноценный плей-офф надо было пробиваться через стыковые матчи. Здесь англичане прошли боснийский "Зриньски" (1:1, 2:0). В 1/8 финала - взяли тяжелый реванш у кипрского АЕК (0:0, 2:1 - в дополнительное время). А после успеха с "Фиорентиной" в четвертьфинале - вышли на "Шахтер".

Когда и где состоятся матчи

Первый полуфинальный поединок "Шахтер" сыграет на номинально домашней арене в польском Кракове. Он состоится 30 апреля. А через неделю - 7 мая соперники сойдутся в Лондоне.

Другую путевку в финал разыграют между собой испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбур".

Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" получил жесткий штраф за незаконную публикацию на сайте.

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы