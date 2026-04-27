Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой: что известно о мегафайте и когда он состоится

Бывшие обладатели титулов в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа официально финализировали соглашение об очном противостоянии. Несмотря на то, что оба боксера потеряли свои пояса в поединках против украинца Александра Усика, их личная встреча остается одним из самых ожидаемых событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring .

Детали сделки

По данным обозревателя Майка Коппинджера, оба боксера уже поставили свои подписи под соглашением на бой. Эту информацию лаконично подтвердил и главный организатор боксерских шоу в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх:

"Моим друзьям в Великобритании - это произойдет. Контракт подписан", - написал он в соцсети X.

Поединок запланирован на четвертый квартал 2026 года. Эксклюзивные права на показ боя получил стриминговый гигант Netflix.

Состояние дел Тайсона Фьюри

37-летний Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) подходит к поединку с неоднозначным бэкграундом. После того, как он дважды проиграл Усику и потерял титул WBC, "Цыганский король" даже заявлял о завершении карьеры.

Однако после годичной паузы вернулся в большую игру. Свой первый бой после возобновления выступлений он провел в Лондоне против Арсланбека Махмудова, одержав победу, которой ждал более двух лет. Именно после этого триумфа Фьюри бросил вызов Джошуа, вернув интерес к их давнему противостоянию.

Путь Энтони Джошуа

36-летний Джошуа (29-4, 26 КО) после второго поражения от Усика провел шесть поединков, одержав пять побед. Но предпоследняя встреча с Даниэлем Дюбуа закончилась для Эй Джея тяжелым нокаутом в пятом раунде.

Последний бой Джошуа состоялся в декабре 2025 года, где он уверенно нокаутировал Джейка Пола.

Для Джошуа бой против "Цыганского короля" станет частью большой сделки на несколько поединков. Прежде чем выйти против Фьюри, Эй Джей должен провести промежуточный бой. 25 июля в аравийском Эр-Рияде он встретится с албанцем Кристианом Пренгой.

Сам Джошуа отметил, что этот путь является частью его восстановления:

"Не секрет, что я потратил время на то, чтобы собрать силы и быть готовым к возвращению. Я рад, что подписал соглашение на несколько боев и хочу продолжить с того места, где остановился", - заявил британец.