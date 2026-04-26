Более 1000 ударов: новый претендент на титул Усика установил сумасшедший рекорд в зарубе в Лас-Вегасе (видео)

10:50 26.04.2026 Вс
Джаррелл Миллер устроил невероятный перформанс на ринге, одолев непобедимого кубинца
Андрей Костенко
Джарелл Миллер (фото: instagram.com/bigbabymiller)

В супертяжелом весе определился очередной претендент на пояс, которым владеет Александр Усик. Американский боксер Джаррелл Миллер, известный своими габаритами и скандальным прошлым, одержал победу в элиминаторе по линии WBA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Усик возглавляет мировой топ: The Ring выбросил россиянина из рейтинга лучших боксеров

Аномальная статистика

Бой Миллера (28-1-2, 22 КО) против кубинца Леньера Перо (13-1, 8 КО) стал настоящей сенсацией не из-за нокаута, а из-за невероятной работоспособности американца, который установил один из самых высоких статистических показателей в истории хэвивейта.

Поединок в Лас-Вегасе длился все 12 раундов и стал настоящим испытанием на выносливость. Миллер, которого часто критикуют за лишний вес, продемонстрировал феноменальную форму, выбросив за поединок 1003 удара. Для современного супертяжелого веса, где средняя активность значительно ниже, такой результат является аномальным и приближается к рекордам легендарных поединков прошлого.

Несмотря на то, что кубинец Перо попадал чище в начале встречи, Миллер просто "переехал" соперника объемом работы. Судьи были единодушны в своем решении: 117:111, 117:111 и 115:113 в пользу американца.

Дерзкий вызов Усику

Сразу после победы Миллер переключил внимание на действующего чемпиона мира Александра Усика. Американец уверен, что его физическая мощь станет непреодолимым препятствием для техничного украинца.

"Усик - крутой боец, но когда против него выйдет такой бычара, как я, окажется, что в ринге слишком мало места, чтобы бегать и прятаться. Я хочу, чтобы Усик вернулся. Могу его отшлепать", - заявил Миллер.

Стоит отметить, что сейчас Усик готовится к нетипичному для себя вызову - поединку против звезды кикбоксинга Рико Верховена, который запланирован на 23 мая в Египте.

План Б: Уайлдер и Джошуа

Несмотря на статус официального претендента, Миллер рассматривает и другие варианты. Его промоутер Эдди Хирн уже заговорил о большом американском дерби против Дионтея Уайлдера. Также Джаррелл не против поединка с Энтони Джошуа, однако считает, что британцу сначала надо провести "промежуточный бой", чтобы вернуть уверенность.

Победа над Перо вернула Миллера в элиту мирового бокса, и теперь украинскому чемпиону придется держать в уме еще одного опасного и крайне агрессивного оппонента.

Ранее объявили полный андеркард супербоя Усик - Верховен.

