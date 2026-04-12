"Цыганский король" вернулся: Фьюри победил россиянина Махмудова (видео)

В бою в ночь на 12 апреля британский боксер Тайсон Фьюри победил российского спортсмена Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Экс-чемпион мира провел бой впервые за полтора года после поражений от украинца Александра Усика в 2024 году.

Бой длился 12 раундов, после чего судьи оценили его на 120-108, 120-108, 119-109 баллов в пользу Фьюри.

Россиянин начал бой агрессивно, однако быстро устал, поэтому Фьюри контролировал почти весь поединок.

В бою разница по ударам стала разительной, поскольку перевесила в четыре раза в пользу Фьюри: в его активе 199 точных ударов, тогда как у соперника - 59. По прицельным силовым ударам преимущество было еще большим - 76:7 в пользу британца.

Это 35-я победа в карьере Фьюри и первая с октября 2023 года. До сих пор он уступал только Александру Усику, дважды в 2024 году.

После победы британец выхватил микрофон и вызвал на поединок другого британского боксера - Энтони Джошуа, который лично присутствовал на поединке в Лондоне.

"Ты следующий. Ты будешь нокаутирован, поверь", - сказал Фьюри.

Джошуа ему сразу же ответил.

"Я тебя отлупил, когда мы были малы, и сделаю это снова. Гонялся за тобой 10 лет. Ты не будешь говорить мне, что делать. Я - босс, и ты работаешь на меня", - заявил он.