Главная » Развлечения » Спорт

"Цыганский король" вернулся: Фьюри победил россиянина Махмудова (видео)

10:11 12.04.2026 Вс
2 мин
Результат боя впечатляет
aimg Татьяна Степанова
"Цыганский король" вернулся: Фьюри победил россиянина Махмудова (видео) Фото: Тайсон Фьюри (Getty Images)

В бою в ночь на 12 апреля британский боксер Тайсон Фьюри победил российского спортсмена Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Экс-чемпион мира провел бой впервые за полтора года после поражений от украинца Александра Усика в 2024 году.

Бой длился 12 раундов, после чего судьи оценили его на 120-108, 120-108, 119-109 баллов в пользу Фьюри.

Россиянин начал бой агрессивно, однако быстро устал, поэтому Фьюри контролировал почти весь поединок.

В бою разница по ударам стала разительной, поскольку перевесила в четыре раза в пользу Фьюри: в его активе 199 точных ударов, тогда как у соперника - 59. По прицельным силовым ударам преимущество было еще большим - 76:7 в пользу британца.

Это 35-я победа в карьере Фьюри и первая с октября 2023 года. До сих пор он уступал только Александру Усику, дважды в 2024 году.

После победы британец выхватил микрофон и вызвал на поединок другого британского боксера - Энтони Джошуа, который лично присутствовал на поединке в Лондоне.

"Ты следующий. Ты будешь нокаутирован, поверь", - сказал Фьюри.

Джошуа ему сразу же ответил.

"Я тебя отлупил, когда мы были малы, и сделаю это снова. Гонялся за тобой 10 лет. Ты не будешь говорить мне, что делать. Я - босс, и ты работаешь на меня", - заявил он.

Напомним, ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил свое решение вернуться на ринг после года простоя. 37-летний британец также сделал громкие заявления о планах продолжения карьеры.

