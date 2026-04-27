Джошуа встретится с нокаутером на пути к мегафайту с Фьюри: что известно о боксерской многоходовке

Бывший обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа объявил имя своего соперника в следующем поединке. Он станет проверкой сил перед большим противостоянием с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram боксера .

С кем будет боксировать Джошуа

Звездный британец проведет поединок против албанца Кристиана Пренги. Бой состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Событие получило символическое название The Comeback ("Возвращение") и пройдет в рамках масштабного фестиваля Esport World Cup. Трансляцию поединка обеспечит платформа DAZN.

Для 36-летнего британца (29-4, 26 KO) этот выход в ринг будет первым с декабря 2025 года, когда он нокаутировал Джейка Пола. После того триумфа Джошуа попал в страшную аварию, в которой погибли двое его близких друзей и тренеров. Долгое время ходили слухи, что Энтони может завершить карьеру, однако боксер нашел силы вернуться к тренировкам, в частности привлекая опыт команды Александра Усика.

Кто такой Кристиан Пренга

Соперником британца стал 35-летний албанец Кристиан Пренга (20-1, 20 КО). Несмотря на то, что он считается "промежуточным" оппонентом перед мегафайтом Джошуа с Фьюри, Пренга имеет репутацию грозного панчера. Абсолютно все свои 20 побед на профессиональном ринге он одержал досрочно.

Сам Пренга уже успел сделать дерзкое заявление:

"Энтони Джошуа - замечательный боец, но он допустил роковую ошибку, выбрав меня. Они недооценивают меня, планируя большие бои на осень. Я разрушу их планы и шокирую мир в июле", - заявил албанец.

Путь к британскому дерби

В команде Джошуа и в офисе организатора боксерских шоу Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха не скрывают: июльский бой против Пренги является лишь фундаментом для исторической битвы против Фьюри". Более того, стороны наконец-то поставили подписи под договором на очное противостояние двух экс-чемпионов мира.

Официальное подтверждение предоставил сам глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, поставив точку в многолетних ожиданиях фанатов:

"Моим друзьям в Великобритании: это произойдет. Контракт подписан", - написал он.

Ожидается, что грандиозное британское дерби состоится в конце 2026 года. Для Джошуа этот бой станет главным шансом окончательно вернуться на вершину мирового бокса.