Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій: що відомо про мегафайт і коли він відбудеться

Колишні володарі титулів у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа офіційно фіналізували угоду про очне протистояння. Попри те, що обидва боксери втратили свої пояси у поєдинках проти українця Олександра Усика, їхня особиста зустріч залишається однією з найбільш очікуваних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Деталі угоди

За даними оглядача Майка Коппінджера, обидва боксери вже поставили свої підписи під угодою на бій. Цю інформацію лаконічно підтвердив і головний організатор боксерських шоу в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх:

"Моїм друзям у Великій Британії – це станеться. Контракт підписано", - написав він у соцмережі X.

Поєдинок запланований на четвертий квартал 2026 року. Ексклюзивні права на показ бою отримав стрімінговий гігант Netflix.

Стан справ Тайсона Ф'юрі

37-річний Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) підходить до поєдинку з неоднозначним бекграундом. Після того, як він двічі програв Усику та втратив титул WBC, "Циганський король" навіть заявляв про завершення кар'єри.

Проте після річної паузи повернувся у велику гру. Свій перший бій після відновлення виступів він провів у Лондоні проти Арсланбека Махмудова, здобувши перемогу, якої чекав понад два роки. Саме після цього тріумфу Ф'юрі кинув виклик Джошуа, повернувши інтерес до їхнього давнього протистояння.

Шлях Ентоні Джошуа

36-річний Джошуа (29-4, 26 КО) після другої поразки від Усика провів шість поєдинків, здобувши п'ять перемог. Але передостання зустріч із Даніелем Дюбуа закінчилася для Ей Джея важким нокаутом у п'ятому раунді.

Останній бій Джошуа відбувся у грудні 2025 року, де він впевнено нокаутував Джейка Пола.

Для Джошуа бій проти "Циганського короля" стане частиною великої угоди на кілька поєдинків. Перш ніж вийти проти Ф'юрі, Ей Джей має провести проміжний бій. 25 липня в аравійському Ер-Ріяді він зустрінеться з албанцем Крістіаном Пренгою.

Сам Джошуа зазначив, що цей шлях є частиною його відновлення:

"Не секрет, що я витратив час на те, щоб зібрати сили та бути готовим до повернення. Я радий, що підписав угоду на кілька боїв і хочу продовжити з того місця, де зупинився", - заявив британець.