Чемпионские битвы у пирамид: обнародован полный андеркард супербоя Усик - Верховен

16:46 03.04.2026 Пт
2 мин
Организаторы грандиозного вечера бокса Glory in Giza представили список всех поединков шоу: болельщиков ждут сразу три чемпионские битвы
Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Getty Images)

Масштабное шоу в Гизе, главным событием которого станет противостояние украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика и "короля кикбоксинга" Рико Верховена из Нидерландов за пояс WBC, получило звездный состав участников. Программа вечера включает защиты титулов по версиям WBO и WBA, а также бои молодых олимпийских звезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный анонс платформы DAZN.

Читайте также: Суд и конфискация: Усик получил жесткий ультиматум от промоутера

Главные поединки вечера

Центральным событием андеркарда станет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе. Непобежденный британский проспект Гамза Шираз встретится с опытным Алемом Бегичем (Германия). Для Шираза этот поединок является решающим шагом к встрече с лидерами дивизиона.

Не менее интригующим будет противостояние за пояс чемпиона мира WBA Regular в полусреднем весе. Джек Каттералл (Великобритания) выйдет в ринг против олимпийского призера Шахрама Гиясова (Узбекистан). Оба боксера входят в элиту своей весовой категории, поэтому победитель получит шанс на объединительный бой.

Тяжелый вес и женский бокс

В королевском дивизионе сойдутся мощный кубинец Фрэнк Санчес и перспективный американец Ричард Торрез-младший, которые проведут претендентский бой по версии IBF. Торрез, который является серебряным призером Олимпиады в Токио, впервые пройдет проверку соперником такого высокого уровня.

Также запланирован большой женский бой за пояса чемпионки мира по версиям WBO и журнала The Ring. Японская звезда Мизуки Хирута будет защищать свои титулы в поединке против египтянки из Австралии Майи Солиман, которая будет иметь бешеную поддержку трибун.

Полный список пар андеркарда:

  • Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)
  • Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)
  • Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)
  • Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)
  • Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)
  • Махмуд Мобарк (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)
  • Омар Хикал (Египет) - Али Ссерункума (Уганда)

Кто будет транслировать шоу

Вечер бокса пройдет 25 мая в Гизе при поддержке WBC и платформы Александра Усика Ready to Fight. Трансляция состоится эксклюзивно на стриминговом сервисе DAZN.

Ранее Усик составил рейтинг, кто бил его сильнее всего.

Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои