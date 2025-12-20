Джошуа не оставил шансов Джейку Полу в супербое (видео)

В ночь на 20 декабря в Майами на арене "Касея-центр" бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и звездный боксер-инфлюенсер Джейк Пол вышли в ринг в одном из самых громких и ожидаемых боев года.

РБК-Украина рассказывает, кто победил и как прошел супербой.

Джейк Пол - Энтони Джошуа: кто выиграл и как прошел бой

Бой Джошуа - Пол проходил в формате восьмираундового противостояния в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).

Уже с первого раунда Энтони продемонстрировал существенное преимущество в классе, неоднократно точно попадая правой рукой. В течение следующих раундов британец полностью контролировал ход поединка благодаря технике и опыту.

В третьем и четвертом раундах инициатива оставалась за Джошуа. В конце четвертого Джейк Пол оказался на настиле ринга, однако рефери не зафиксировал нокдаун и ограничился устным замечанием.

Пятый раунд стал переломным, ведь Пол дважды побывал в полноценном нокдауне и с большим трудом выдержал серию ударов.

В шестом раунде Джошуа довел дело до завершения, отправив соперника в третий нокдаун и оформив победу нокаутом.

Таким образом, Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Отметим, что бой проходил без так называемых шоу-условий. То есть, это официальный бой в супертяжелом весе, а потому его результат пойдет в официальную статистику обоих боксеров.

Единственное дополнительное условие, которое было перед поединком, заключалось в том, что вес Джошуа не должен был превышать 111,13 кг. На взвешивании перед супербоем он показал 110,4 кг, что даже меньше, чем в первом поединке с Александром Усиком в 2021 году. Джейк Пол взвесил 98,25 кг.

Предпосылки боя Джейк Пол - Энтони Джошуа

История поединка Пола против Джошуа больше похожа на остросюжетный сценарий, чем на классическое боксерское планирование.

Изначально этот вечер в Майами должен был стать кульминацией совсем другого проекта - громкого мегафайта Пола с действующей звездой легких дивизионов Джервонтой "Танком" Дэвисом. 28-летний американец серьезно перестраивался под этот бой: жестко сгонял вес, работал в лагере с элитными спарринг-партнерами и привлекал к подготовке топовых боксеров, в частности Шакура Стивенсона.

Однако за месяц до даты все пошло наперекосяк. Бой был отменен из-за нового криминального скандала вокруг Дэвиса, который оказался под серьезным юридическим давлением после иска со стороны бывшей партнерши.

Для Джейка и его промоутерской компании Most Valuable Promotions, активно позиционирующей себя как этичный игрок рынка и инвестирующей, в частности, в женский бокс, участие в таком противостоянии стало принципиально невозможным. Пол публично дистанцировался от проекта, и слот главного боя вечера остался вакантным.

Именно в этот момент на горизонте появился вариант - Энтони Джошуа. Для британца этот бой идеально вписывался в логику перезагрузки карьеры после тяжелого нокаута от Даниэля Дюбуа и операции на локте. Ему был нужен бой без лишнего спортивного риска, но с максимальным резонансом и финансовой выгодой.

По словам промоутера Эдди Хирна, гонорар за поединок с Полом "в десятки раз" превышал любую альтернативу, которую команда Джошуа могла рассматривать на этом этапе.

В то же время бой в Майами имеет для Энтони и стратегическое значение. В лагере британца не скрывали, что этот выход в ринг является некой контрольной точкой перед главной целью - мегафайтом против Тайсона Фьюри в 2026 году.

В этом смысле поединок Джошуа с Полом стал уникальным компромиссом, где сошлись прагматизм одного и амбиции другого, превратив случайную замену соперника в одно из самых обсуждаемых событий года в боксе.

Бой Джейк Пол - Энтони Джошуа: на кого ставили звезды бокса

Подавляющее большинство легенд и действующих звезд бокса перед боем отдали предпочтение Энтони Джошуа, прогнозируя кое-где быструю победу британца.

Александр Усик, Леннокс Льюис, Фрэнсис Нганну, Дерек Чисора и промоутер Эдди Хирн были единодушны: разница в уровне должна стать решающей, а самый вероятный сценарий - нокаут в пользу Эй Джея.

В то же время отдельные звездные специалисты отмечали опасность Пола. Например, Майк Тайсон отметил его ударную мощь, а Конор Макгрегор - смелость вообще согласиться на такой вызов.

Неожиданным выглядел прогноз Тайсона Фьюри, который поставил на победу Пола по очкам, тогда как Деонтей Уайлдер вообще усомнился в спортивной чистоте поединка.

Факты о трансляции боя Пол - Джошуа

Главной особенностью этого мегафайта было то, что его трансляция состоялась исключительно на стриминговом сервисе Netflix. Это продолжает стратегию платформы по выходу на рынок прямых спортивных эфиров после успешного опыта с поединком Пол - Тайсон.

Трансляция была доступна в более 190 странах мира, а комментирование осуществлялось на многих языках.

Ожидается, что благодаря огромной базе подписчиков Netflix, этот бой может побить рекорды по количеству одновременных просмотров в прямом эфире.