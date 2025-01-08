Запятнались россиянином: почему звезда сборной Украины отказал французскому гранду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe .

22-летний футболист, воспитанник киевского "Динамо", который с января 2023 года выступает в составе английского "Борнмута", объяснил, что не будет вести переговоры с клубом, где есть россиянин.

За парижан играет российский голкипер Матвей Сафонов. Он присоединился к клубу в июне 2024 года.

"Забарный дал понять руководству клуба: если в составе будет Сафонов, он не будет играть за ПСЖ. Центральный защитник и голкипер - две связанные между собой позиции на поле. И он понимает, что это создаст большую проблему для команды. Но не хотел бы, чтобы все сводилось к факту, что он украинец, а вратарь - русский", - написал журналист L'Equipe Лоик Танзи.

Он добавил, что в Париже думали о продаже голкипера. Но от этой идеи отказались, даже несмотря на то, что тренер команды Луис Энрике "в восторге" от Забарного.

Кто такой Матвей Сафонов и как он оказался в ПСЖ

Дело в том, что интересы россиянина лоббирует спортивный директор ПСЖ - португалец Луиш Кампуш. Его влияние в клубе чрезвычайно велико. Он занимается всей трансферной политикой и имеет высокое доверие от владельца ПСЖ - катарского бизнесмена Нассера Аль-Хелаифи.

Именно Кампуш привез 25-летнего воспитанника "Краснодара" во французскую столицу. Сообщалось, что португалец заметил Сафонова, еще когда тот играл за сборную России U-16. Долго следил за ним. А когда стало известно, что костариканец Кейлор Навас не собирается продлевать контракт с парижанами, способствовал переходу россиянина.

Сафонов в текущем сезоне провел за ПСЖ 8 матчей, в которых пропустил 6 голов. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.