"Попрощаюсь с фанатами на "Энфилде". Салах сделал резкое заявление о будущем в "Ливерпуле"

Звезда английского "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах перестал попадать в основной состав. На фоне этого он сделал ряд громких заявлений - о ситуации в клубе, отношениях с тренером Арне Слотом и своем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

"Меня сделали козлом отпущения"

В субботу, 6 декабря, в матче АПЛ между "Ливерпулем" и "Лидсом" (3:3) Мохамед Салах в третий раз подряд не вышел в стартовом составе. Для 33-летнего египтянина это первая подобная серия за время его выступлений на "Энфилде".

После игры форвард эмоционально отреагировал на свое третье подряд пребывание на скамейке запасных, заявив, что чувствует себя "козлом отпущения" в клубе на фоне нестабильного сезона.

"Я сделал так много для этого клуба за много лет, особенно в прошлом сезоне. Теперь я сижу на скамейке и не знаю, почему так. Выглядит так, будто клуб меня подставляет. Я чувствую себя козлом отпущения", - заявил он.

Форвард также намекнул на нарушение договоренностей между ним и клубом:

"Мне многое наобещали летом, а теперь я на скамейке третий матч подряд. Не могу сказать, что обещания соблюдаются", - пожаловался египтянин.

Проблемы со Слотом

Салах также неожиданно отметил, что его взаимоотношения с главным тренером Арне Слотом резко ухудшились:

"Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером. А теперь их просто нет. Не знаю почему. Выглядит так, что кто-то не хочет видеть меня в клубе", - рассказал он.

"Посмотрим, что будет дальше"

Футболист отметил, что следующая домашняя игра против "Брайтона" станет его последней в составе "Ливерпуля". Пока - только перед отъездом на Кубок африканских наций (турнир пройдет с 21 декабря этого года до 18 января - следующего в Марокко).

"Я буду на 'Энфилде', чтобы попрощаться с фанами. Посмотрим, что будет дальше. В футболе нет гарантий", - сказал он.

Кризис сезона и роль египтянина

В условиях непростого сезона "Ливерпуль" уже потерпел 10 поражений во всех турнирах: проиграл Суперкубок, вылетел из Кубка лиги и занимает лишь 8-е место в АПЛ.

Несмотря на это, Салах остается одним из самых результативных в команде: 5 голов и 3 ассиста в сезоне-2025/26.

Салах в "Ливерпуле": что известно

Египетский нападающий выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. За это время завоевал с клубом девять трофеев. В частности дважды побеждал в АПЛ, а также поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

Всего забил 250 голов в 420 матчах, что является третьим показателем в истории клуба. В прошлом сезоне записал в свой актив 34 гола и 23 ассиста.

В апреле 2025 подписал контракт до 2027 года с зарплатой более 400 тыс. фунтов в неделю.