ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Месси впервые триумфует в MLS: исторический успех "Интер Майами" (видео)

Воскресенье 07 декабря 2025 10:39
UA EN RU
Месси впервые триумфует в MLS: исторический успех "Интер Майами" (видео) Фото: Лионель Месси (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Андрей Костенко

В это трудно поверить, но существуют титулы, которые Лионель Месси покоряет впервые в карьере. В ночь на 7 декабря легендарный аргентинец вместе с "Интер Майами" триумфовал в самом престижном клубном турнире Северной Америки - Кубке MLS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального матча.

Кубок MLS, финал

"Интер Майами" - "Ванкувер Уайткэпс" - 3:1

Голы: Окампо (автогол), 8, Де Пауль, 71, Альенде, 90+6 - Ахмед, 60

Как прошел финал

Уже на 8-й минуте "Интер Майами" вышел вперед после автогола Окампо, который срикошетил мяч в собственные ворота после передачи Альенде.

В начале второго тайма "Ванкувер" сравнял счет - Ахмед замкнул передачу с правого фланга. Канадцы могли выйти вперед, но после удара Сабби мяч "посчитал" штанги и не залетел в ворота.

Ключевой момент произошел на 71-й минуте: Месси отобрал мяч в центре поля и вывел Де Пауля один на один с вратарем - 2:1.

В компенсированное время аргентинец снова выступил в роли ассистента - на этот раз на Альенде, который точным ударом установил окончательный счет - 3:1.

Исторические достижения "Интер Майами" и Месси

Этот трофей стал первым чемпионским титулом MLS в истории "Интер Майами", созданного в 2018 году.

Для Месси это уже 48-й трофей в карьере. Аргентинец побеждал во всех национальных чемпионатах, в которых выступал. Он 10 раз триумфовал в Испании с "Барселоной", дважды - во Франции с ПСЖ и вот теперь - в США с "Интер Майами".

В текущем сезоне в Северной Америке аргентинец провел 42 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 25 ассистов. Контракт Месси с клубом действует до 2028 года.

Месси впервые триумфует в MLS: исторический успех &quot;Интер Майами&quot; (видео)

Кто из звезд играл в финале

В составе "Интер Майами" полный матч провели Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс - для двух последних это был прощальный поединок в карьере.

Луис Суарес остался в запасе и на поле не выходил.

За "Ванкувер" все 90 минут отыграл Томас Мюллер, который присоединился к клубу летом.

Ранее мы сообщили, что Месси побил рекорд, который не могли преодолеть десятилетиями.

Также узнайте, сколько надо забить Мбаппе до конца года, чтобы догнать Роналду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Месси
Новости
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне