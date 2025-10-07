ua en ru
Дюбуа снова будет претендовать на титул Усика: сенсационное решение IBF

Вторник 07 октября 2025 20:53
UA EN RU
Дюбуа снова будет претендовать на титул Усика: сенсационное решение IBF Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Экс-чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа начинает путь к третьему поединку против украинца Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Состоится ли трилогия

Дюбуа (22-3, 21 KO) дал согласие на проведение претендентского боя против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO).

Победитель поединка получит статус обязательного претендента на титул IBF, который вкупе с другими принадлежит абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Усику (24-0, 15 KO).

По данным источника, переговоры между командами Дюбуа и Санчеса должны завершиться до 22 октября. Именно после этого IBF определит официальную дату претендентского поединка.

Проблемы IBF

Фрэнк Санчес уже давно является претендентом на временный титул IBF. А вот с подбором соперников для него у организации возникли проблемы.

Сначала шанс предоставляли нигерийцу Эфе Аджагби, однако он отказался. Альтернативой стал талантливый британец Мозес Итауми, но и он не изъявил желания выходить против Санчеса. Затем выбор пал на серебряного призера Олимпиады-2020 американца Ричарда Торреса. Организация сделала ему официальное предложение, но снова получила отказ.

И лишь затем появился вариант с Дюбуа.

Усик против Дюбуа

Украинский и британский боксеры уже дважды встречались на ринге и в обоих случаях уверенно побеждал Усик.

Первый бой между ними состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец защищал титулы по версиям WBA-Super, IBF и WBO и одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Второй раз соперники сошлись на лондонской арене "Уэмбли" 19 июля 2025 года. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На этот раз Усик отправил Дюбуа в чистый нокаут в пятом раунде.

Кто еще претендует на Усика

По линии WBC - Агит Кабайел (Германия), 33-летний обладатель титула временного чемпиона организации.

По линии WBO и WBA - временные чемпионы, британец Фабио Уордли (WBA) и новозеландец Джозеф Паркер (WBO). Они встретятся 25 октября 2025 года. Победитель поединка станет обязательным соперником Усика уже от двух организаций.

Ранее мы сообщили о возвращении Тайсона Фьюри и его планах на бой с Усиком.

Также мы писали, что Александр Усик получил совет от Леннокса Льюиса относительно продолжения карьеры.

