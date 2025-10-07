Дюбуа снова будет претендовать на титул Усика: сенсационное решение IBF
Экс-чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа начинает путь к третьему поединку против украинца Александра Усика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Состоится ли трилогия
Дюбуа (22-3, 21 KO) дал согласие на проведение претендентского боя против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO).
Победитель поединка получит статус обязательного претендента на титул IBF, который вкупе с другими принадлежит абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Усику (24-0, 15 KO).
По данным источника, переговоры между командами Дюбуа и Санчеса должны завершиться до 22 октября. Именно после этого IBF определит официальную дату претендентского поединка.
Проблемы IBF
Фрэнк Санчес уже давно является претендентом на временный титул IBF. А вот с подбором соперников для него у организации возникли проблемы.
Сначала шанс предоставляли нигерийцу Эфе Аджагби, однако он отказался. Альтернативой стал талантливый британец Мозес Итауми, но и он не изъявил желания выходить против Санчеса. Затем выбор пал на серебряного призера Олимпиады-2020 американца Ричарда Торреса. Организация сделала ему официальное предложение, но снова получила отказ.
И лишь затем появился вариант с Дюбуа.
Усик против Дюбуа
Украинский и британский боксеры уже дважды встречались на ринге и в обоих случаях уверенно побеждал Усик.
Первый бой между ними состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Украинец защищал титулы по версиям WBA-Super, IBF и WBO и одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Второй раз соперники сошлись на лондонской арене "Уэмбли" 19 июля 2025 года. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На этот раз Усик отправил Дюбуа в чистый нокаут в пятом раунде.
Кто еще претендует на Усика
По линии WBC - Агит Кабайел (Германия), 33-летний обладатель титула временного чемпиона организации.
По линии WBO и WBA - временные чемпионы, британец Фабио Уордли (WBA) и новозеландец Джозеф Паркер (WBO). Они встретятся 25 октября 2025 года. Победитель поединка станет обязательным соперником Усика уже от двух организаций.
