"Цыганский король" возвращается: Фьюри планирует трилогию с Усиком и бой с Джошуа

Вторник 07 октября 2025 15:30
"Цыганский король" возвращается: Фьюри планирует трилогию с Усиком и бой с Джошуа Тайсон Фьюри (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Чемпион тяжелого веса Тайсон Фьюри рассматривает возвращение на ринг в 2026 году, несмотря на недавнее решение завершить карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Talk Sports.

Фьюри готов к трилогии с Усиком

После второго подряд поражения от Александра Усика в начале этого года Фьюри объявил о завершении карьеры. Однако Уоррен уверен, что британец вернется на ринг в 2026 году.

По словам промоутера, основным планом Фьюри является организация трилогии с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Усиком.

"Я разговаривал с ним на прошлой неделе; он сказал, что вернется и будет драться в следующем году", - сообщил Уоррен.

"Он был занят в этом году, в частности снимал документальный сериал на Netflix, но он категорически сказал, что хочет драться в следующем году", добавил промоутер.

Возможный соперник - Энтони Джошуа

Кроме Усика, Фьюри рассматривает и другие варианты, среди которых бой с Энтони Джошуа. Британец еще не выходил на ринг против Джошуа.

И сам Джошуа неоднократно заявлял о желании встретиться с Фьюри до завершения карьеры.

Фьюри оставался в форме во время перерыва?

Хотя Фьюри не дрался после поражения от Усика, его видели в спортзале в Моркамбе. В то же время британец пока не делал официальных заявлений о своем возвращении, что оставляет интригу для фанатов тяжелого веса в мире бокса.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик получил совет от Леннокса Льюиса относительно продолжения карьеры.

Также читайте, кто входит в топ-10 украинских боксеров в хевивейте по версии Boxrec.

Бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
