Спорт

Дюбуа знову претендуватиме на титул Усика: сенсаційне рішення IBF

Вівторок 07 жовтня 2025 20:53
Дюбуа знову претендуватиме на титул Усика: сенсаційне рішення IBF Фото: Олександр Усик та Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Екс-чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа розпочинає шлях до третього поєдинку проти українця Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Чи відбудеться трилогія

Дюбуа (22-3, 21 KO) дав згоду на проведення претендентського бою проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO).

Переможець поєдинку отримає статус обов'язкового претендента на титул IBF, який вкупі з іншими належить абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Усику (24-0, 15 KO).

За даними джерела, переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня. Саме після цього IBF визначить офіційну дату претендентського поєдинку.

Проблеми IBF

Френк Санчес вже давно є претендентом на тимчасовий титул IBF. А от з підбором суперників для нього в організації виникли проблеми.

Спочатку шанс надавали нігерійцю Ефе Аджагбі, проте він відмовився. Альтернативою став талановитий британець Мозес Ітаумі, але й він не виявив бажання виходити проти Санчеса. Потім вибір пав на срібного призер Олімпіади-2020 американця Річарда Торреса. Організація зробила йому офіційну пропозицію, але знову отримала відмову.

І лише потім з'явився варіант з Дюбуа.

