Дюбуа знову претендуватиме на титул Усика: сенсаційне рішення IBF
Екс-чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа розпочинає шлях до третього поєдинку проти українця Олександра Усика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Чи відбудеться трилогія
Дюбуа (22-3, 21 KO) дав згоду на проведення претендентського бою проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO).
Переможець поєдинку отримає статус обов'язкового претендента на титул IBF, який вкупі з іншими належить абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Усику (24-0, 15 KO).
За даними джерела, переговори між командами Дюбуа та Санчеса мають завершитися до 22 жовтня. Саме після цього IBF визначить офіційну дату претендентського поєдинку.
Проблеми IBF
Френк Санчес вже давно є претендентом на тимчасовий титул IBF. А от з підбором суперників для нього в організації виникли проблеми.
Спочатку шанс надавали нігерійцю Ефе Аджагбі, проте він відмовився. Альтернативою став талановитий британець Мозес Ітаумі, але й він не виявив бажання виходити проти Санчеса. Потім вибір пав на срібного призер Олімпіади-2020 американця Річарда Торреса. Організація зробила йому офіційну пропозицію, але знову отримала відмову.
І лише потім з'явився варіант з Дюбуа.