Как Усик бил Дюбуа в победном бою: полное видео первого поединка

Отсчитывая минуты до начала поединка-реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, вспомним перипетии их первой встречи на ринге.

РБК-Украина возвращается к событиям двухлетней давности, чтобы восстановить в памяти детали того непростого и скандального противостояния.

Как прошел бой во Вроцлаве

Поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Бой был запланирован на 12 раундов, однако завершился досрочно - победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ключевым эпизодом поединка стал 5-й раунд. Именно тогда после удара Дюбуа по корпусу Усик оказался на настиле ринга. Рефери Луис Пабон зафиксировал нарушение правил - удар ниже пояса - и дал украинцу более четырех минут на восстановление. Однако британская сторона до сих пор настаивает, что удар был легальным и мог завершить бой в пользу Дюбуа.

Несмотря на это, поединок продолжился. В 8-м раунде британец выглядел уверенно, однако в конце пропустил комбинацию Усика, после чего "взял колено" - рефери зафиксировал нокдаун.

В 9-м раунде украинец усилил натиск и во второй раз отправил соперника на колено мощным джебом. Дюбуа сигнализировал, что готов продолжить бой, однако судья остановил поединок, засчитав победу Усика техническим нокаутом.

На момент остановки боя судьи отдавали преимущество украинцу: двое имели счет 79:72, третий - 78:73.

Скандал вокруг удара

После поединка вокруг судейских решений разгорелась дискуссия. Дюбуа заявил, что был "обманут", и считает, что победа должна была достаться ему.

"Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня лишили победы", - прокомментировал британец.

Его промоутер Фрэнк Уоррен также настаивал, что удар был в рамках правил, и призвал к реваншу.

Со своей стороны катмен Усика Росс Анбер объяснил ситуацию:

"Пупок - это предел для разрешенного удара. Все, что ниже, - это фол".

Промоутер украинца Александр Красюк опубликовал в Instagram кадр момента удара и подписал его: "Для тех, кто увидел легальный удар".

Момент спорного удара Дюбуа (instagram.com/alex.krassyuk)

В защиту Усика выступили и британские боксеры Тони Беллью и Лиам Смит. Последний отметил:

"Это был удар ниже пояса, неважно, насколько высоко были натянуты шорты. Кстати, команда Дюбуа могла попросить Усика опустить шорты перед боем. Да, Усик взял максимум разрешенного времени на восстановление, но никто не знает, удержался бы он на ногах, если бы удар был засчитан".