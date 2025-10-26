ua en ru
Тетя Дизеля рассказала, как он чувствовал себя в последнее время: "Болезнь давала о себе знать"

Воскресенье 26 октября 2025 21:14
UA EN RU
Тетя Дизеля рассказала, как он чувствовал себя в последнее время: "Болезнь давала о себе знать" Андрей Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Иванна Пашкевич

Для украинского шоу-бизнеса смерть Андрея "Дизеля" Яценко стала настоящим потрясением. Основатель группы Green Grey не жаловался на здоровье и продолжал работать. Но, как призналась его тетя, признаки болезни все же были - просто музыкант не хотел обращать на них внимания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Айи Коростылевой для OBOZ.UA.

"Никто и подумать не мог, что у Андрея может быть что-то серьезное"

Коростылева вспомнила, что родные были шокированы выводами врачей.

"Когда приехали в Киев, увидели заключение: ишемическая болезнь сердца. Судя по всему, она давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось. За все время, что мы общались, никто и подумать не мог, что у Андрея может быть что-то серьезное со здоровьем", - отметила тетя "Дизеля".

Она также добавила, что Андрей не любил обращаться к врачам и проходить обследования, поэтому новость о его смерти стала для нее полной неожиданностью.

"Это был шок. Знаете, вот просто настоящий шок. Я могла предположить что угодно, если бы, не дай бог, случилась беда: ДТП, несчастный случай, но чтобы сердце - никогда", - сказала женщина.

Тетя Дизеля рассказала, как он чувствовал себя в последнее время: &quot;Болезнь давала о себе знать&quot;Жена Дизеля и его тетя на прощании с музыкантом (фото: obozrevatel.com)

К слову, Айя Коростылева уже более 30 лет живет в Германии. Последний раз она видела племянника семь лет назад, однако поддерживала с ним связь.

О смерти Андрея ей сообщила его жена Женя, которая позвонила с печальной новостью.

Напомним, сердце Андрея Яценко перестало биться около 9 утра 20 октября. Музыканту было 55 лет.

Прощание с артистом состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве.

