Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Денисенко подтвердила отношения с Савранским и призналась ему в любви

Воскресенье 14 декабря 2025 13:58
Денисенко подтвердила отношения с Савранским и призналась ему в любви Наталка Денисенко и Юрий Савранский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Наталья Денисенко, которая на днях впервые озвучила детали развода с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, фактически подтвердила новые отношения. Речь идет о манекенщике Юрии Савранском, роман с которым ей приписывали еще до официального завершения брака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Денисенко обнародовала эмоциональное сообщение, в котором ответила на волну критики, появившейся после ее интервью Маше Ефросининой.

Актриса призналась, что долгое время пыталась сдерживать собственные эмоции и не реагировать на упреки.

"Когда мне хотелось кричать от боли, я улыбалась. Когда моя жизнь, моя семья, моя самоценность разбивались вдребезги, когда мое имя обливалось грязью со всех сторон, я терпеливо работала со своим внутренним. Но когда терпишь, то чаще терпение лопается! Я вижу все комментарии и каждый пишет из призмы своего принятия мира", - написала она.

Также знаменитость подчеркнула, что решила четко очертить личные границы и объяснить собственную позицию.

Денисенко подтвердила отношения с Савранским и призналась ему в любвиНаталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Во-первых, советую перед тем как писать комментарии посмотреть интервью. Оно полно уважения и любви к моему прошлому. Во-вторых: дорогие друзья, я родилась на этот свет не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Я обычная женщина! Просто представьте себе, кроме того, что я профессионал, публичная личность, я еще и просто женщина! Которая воспитывает сына, которая моет посуду, загружает стирку, зарабатывает деньги на семью, ухаживает за собой, родителями, занимается благотворительностью, творчеством, развивается... Я ничего вам не должна", - добавила артистка.

Под публикацией появилось немало комментариев - как от поклонников, так и от критиков. Среди них было и сообщение от Юрия Савранского, который публично обратился к Денисенко.

"Все будет хорошо! Люблю тебя", - написал он.

На что актриса коротко, но однозначно ответила: "И я тебя".

Денисенко подтвердила отношения с Савранским и призналась ему в любвиСавранский и Денисенко признались друг другу в чувствах (скриншот)

Когда появились слухи о романе Денисенко и Савранского

Разговоры о возможных отношениях Наталки Денисенко с манекенщиком Юрием Савранским начали активно распространяться осенью.

В сентябре бывший муж актрисы публично оставлял резкие комментарии под ее фотографиями в соцсетях, в которых прямо намекал, что Савранский появился в жизни Денисенко еще до официального развода.

Впоследствии эти сообщения были удалены, однако пользователи успели сохранить скриншоты, которые быстро распространились по сети.

"Оооооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом... Вам все вернется... Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко... Горите в аду", - говорилось в комментариях.

После этого Наталья Денисенко дала понять, что не планирует выносить конфликт с бывшим мужем в публичное пространство.

Актриса отметила, что благодарна за годы совместной жизни, однако воздержалась от каких-либо комментариев относительно его слов.

Впоследствии она впервые публично вспомнила Юрия Савранского, объяснив, что на тот момент он был для нее лишь другом и моделью в рекламной кампании бренда.

Также актриса подчеркивала, что не намерена обсуждать свою личную жизнь или возможные новые отношения, пока, по ее словам, "на руке не будет бриллианта".

