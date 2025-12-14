Денисенко підтвердила стосунки із Савранським і зізналася йому в коханні

Акторка Наталка Денисенко, яка днями вперше озвучила деталі розлучення з актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, фактично підтвердила нові стосунки. Йдеться про манекенника Юрія Савранського, роман з яким їй приписували ще до офіційного завершення шлюбу.

Денисенко оприлюднила емоційний допис, у якому відповіла на хвилю критики, що з’явилася після її інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Акторка зізналася, що тривалий час намагалася стримувати власні емоції та не реагувати на закиди.

"Коли мені хотілося кричати від болю, я посміхалася. Коли моє життя, моя сімʼя, моя самоцінність розбивалися вщент, коли моє імʼя обливалось брудом зі всіх сторін, я терпляче працювала з своїм внутрішнім. Але коли терпиш, то частіше терпець уривається! Я бачу всі коментарі і кожен пише із призми свого прийняття світу", - написала вона.

Також знаменитість наголосила, що вирішила чітко окреслити особисті межі та пояснити власну позицію.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"По-перше, раджу перед тим як писати коментарі подивитися інтервʼю. Воно сповнене поваги і любові до мого минулого. По-друге: дорогі друзі, я народилася на цей світ не для того, щоби відповідати чиїмось очікуванням. Я звичайна жінка! Просто уявіть собі, окрім того, що я професіонал, публічна особистість, я ще і просто жінка! Яка виховує сина, яка миє посуд, завантажує прання, заробляє гроші на сім'ю, доглядає за собою, батьками, займається благодійністю, творчістю, розвивається… Я нічого вам не винна", - додала артистка.

Під публікацією з’явилося чимало коментарів - як від прихильників, так і від критиків. Серед них був і допис від Юрія Савранського, який публічно звернувся до Денисенко.

"Все буде добре! Кохаю тебе", - написав він.

На що акторка коротко, але однозначно відповіла: "І я тебе".

Савранський і Денисенко зізналися один одному в почуттях (скріншот)

Коли з’явилися чутки про роман Денисенко і Савранського

Розмови про можливі стосунки Наталки Денисенко з манекенником Юрієм Савранським почали активно ширитися восени.

У вересні колишній чоловік акторки публічно залишав різкі коментарі під її фотографіями в соцмережах, у яких прямо натякав, що Савранський з’явився в житті Денисенко ще до офіційного розлучення.

Згодом ці дописи були видалені, однак користувачі встигли зберегти скриншоти, які швидко поширилися мережею.

"Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд... Вам все вернеться... Юрка Савранський... Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко... Горіть у пеклі", - йшлося у коментарях.

Після цього Наталка Денисенко дала зрозуміти, що не планує виносити конфлікт із колишнім чоловіком у публічний простір.

Акторка наголосила, що вдячна за роки спільного життя, однак утрималася від будь-яких коментарів щодо його слів.

Згодом вона вперше публічно згадала Юрія Савранського, пояснивши, що на той момент він був для неї лише другом і моделлю в рекламній кампанії бренду.

Також акторка підкреслювала, що не має наміру обговорювати своє особисте життя або можливі нові стосунки, доки, за її словами, "на руці не буде діаманта".