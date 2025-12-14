ua en ru
"Это лживое интервью": первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления Денисенко

Воскресенье 14 декабря 2025 10:56
"Это лживое интервью": первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления Денисенко Наталку Денисенко раскритиковала первая жена Андрея Фединчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Наталка Денисенко после громкого интервью телеведущей Маше Ефросининой, в котором впервые публично рассказала о причинах развода с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, столкнулась с волной критики. В частности, резкую реакцию обнародовала первая жена артиста - Виктория.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

С чего все началось

В интервью Денисенко заявила, что во время брака и после развода подвергалась оскорблениям со стороны экс-супруга.

По ее словам, причиной конфликтов якобы была ревность Андрея, который верил слухам из соцсетей.

Актриса также призналась, что долго замалчивала проблему, из-за чего, по ее мнению, шанс сохранить семью был потерян.

Впрочем, такая версия событий вызвала возмущение у Виктории - экс-жены Фединчика, которая публично обвинила Наталью во лжи.

"Наташа, не лучшее решение давать настолько лживое интервью. Да, часть аудитории это проглотит, но не забывай, что есть люди, которые знают правду и готовы говорить", - написала женщина в комментарии под интервью.

&quot;Это лживое интервью&quot;: первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления ДенисенкоЭкс-супруга Фединчика прошлась по Денисенко (скриншот)

Она также намекнула на события десятилетней давности и обвинила актрису во вмешательстве в ее брак.

"Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью", - заявила она.

Кроме того, Виктория обвинила Денисенко в романе с другим женатым мужчиной уже после начала полномасштабной войны.

"Сейчас о том, что ты с осени имела отношения с другим женатым мужчиной, и тебя не остановило даже то, что ты лично знала его жену и детей. Как это - спать с мужем и ездить на отдых с его семьей в качестве "просто подруги"?", - написала экс-супруга военнослужащего.

&quot;Это лживое интервью&quot;: первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления ДенисенкоЭкс-супруга Фединчика прошлась по Денисенко (фото: instagram.com/ne.prosto.vika)

По ее словам, она владеет деталями, которые могут разрушить публичный образ актрисы.

"К сожалению, я знаю слишком много деталей, которые могут разрушить твой образ белой и пушистой", - добавила Виктория.

Отдельно она отметила, что сам Андрей не хотел выносить личные конфликты в публичное пространство из-за общего сына.

"Андрей сказал: "Вика, как бы ни было, она мать моего ребенка, я не хочу, чтобы о ней плохо говорили, и боюсь, что это навредит сыну", - передала слова экс-супруга Виктория.

Она также поставила под сомнение решение звезды говорить публично об отце ее ребенка.

&quot;Это лживое интервью&quot;: первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления ДенисенкоЭкс-супруга Фединчика прошлась по Денисенко (фото: instagram.com/ne.prosto.vika)

"Жаль, что в твою пустую голову не пришла мысль: а не наврежу ли я папе своего сына? А как будет чувствовать себя младший Андрей, который может вырасти и услышать, что его мама говорит об отце?" - подытожила она.

Позже Виктория опубликовала серию сторис, в которых объяснила, почему решила озвучить свою позицию именно сейчас.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к своему бывшему и поддерживает с ним дружеские отношения.

"Я не обвиняю Андрея. Мы с ним все вопросы давно закрыли, сейчас у нас дружеские отношения, я не держу обид", - отметила она.

По словам Виктории, причиной ее публичной реакции стали повторные заявления Денисенко об отсутствии отношений с женатыми мужчинами.

"Эта дама уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека. Однако факты говорят другое", - написала женщина.

&quot;Это лживое интервью&quot;: первая жена Фединчика резко отреагировала на заявления ДенисенкоЭкс-супруга Фединчика прошлась по Денисенко (скриншот)

В то же время экс-супруга Фединчика категорически опровергла слова Денисенко о якобы жестоком поведении актера.

"За 5 лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту сейчас стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко", - подчеркнула Виктория.

В конце она заявила, что больше не планирует комментировать ситуацию, но намекнула на возможные дальнейшие разоблачения.

"Дальше комментировать не буду, потому что это уже не моя забота. Я уверена, что правда, которую вы скоро услышите, не оставит сомнений", - резюмировала она.

