Три новых лица и звезды из Европы: Ребров объявил состав на битву за ЧМ-2026

15:04 16.03.2026 Пн
2 мин
Пока все обсуждали лидеров, тренерский штаб сделал ставку на тех, кто до сих пор оставался в тени
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)

Сборная Украины по футболу определилась с заявкой на решающие поединки плейоф квалификации чемпионата мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов, еще девять игроков попали в резерв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Официальный список вызванных игроков

Украинская ассоциация футбола обнародовала фамилии 26 исполнителей, которые получили прямой вызов в лагерь "сине-желтых".

Еще девять игроков сформировали резервный список на случай возможных ротаций.

Наибольшее представительство в нынешнем созыве имеют киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Стоит отметить, что три футболиста впервые попробуют свои силы на уровне главной команды страны.

Дебютный вызов получили голкипер Руслан Нещерет, представитель защитного звена Борис Крушинский и молодой нападающий Матвей Пономаренко.

Полный состав сборной Украины:

  • Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо").
  • Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Максим Таловеров ("Сток Сити"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо"), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский (оба - "Полесье").
  • Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Олег Очеретько ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зубков ("Трабзонспор").
  • Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Лион"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

В резерв национальной команды вошли: Е. Волынец, С. Чоботенко, Е. Сарапий, А. Назаренко, И. Краснопир, К. Вивчаренко, В. Бражко, Е. Назарина и А. Сыч.

Расписание и место проведения решающих игр

Первым экзаменом для подопечных Сергея Реброва станет встреча со сборной Швеции, которая запланирована на 26 марта.

В случае успешного результата украинцы сыграют в финале плей-офф против лучшей команды из пары Польша - Албания.

Из-за ситуации с безопасностью Украина будет принимать соперников за пределами страны. Оба потенциальных матча станут номинально домашними для нашей сборной и состоятся в испанской Валенсии.

Долетел до Майдана: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ, - СМИ
