Ярмолюк возглавил рейтинг украинцев в Англии: свежие ценники от Transfermarkt

Хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк официально стал самым ценным украинским футболистом в английской Премьер-лиге. После последнего пересмотра рыночной стоимости игроков, 22-летний полузащитник установил персональный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Стремительный взлет Ярмолюка

Егор Ярмолюк продемонстрировал невероятный прогресс - его рыночная стоимость выросла сразу на 5 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.

Стабильная игровая практика в текущем сезоне стала ключевым фактором роста. Ярмолюк провел за "Брентфорд" 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи.

Таким образом полузащитник опередил своего единственного "конкурента"-украинца в АПЛ - защитника "Эвертона" Виталия Миколенко. Бывший самый дорогой отечественный игрок в Премьер-лиге сохранил свою предыдущую стоимость. 26-летнего футболиста оценивают в 25 миллионов евро.

От Таловерова до Шевченко

Всего в системе английского футбола сейчас выступают 12 украинцев. Однако только шесть из них имеют официальную рыночную оценку от аналитического портала.

Рыночная стоимость украинцев в Англии по версии Transfermarkt:

Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 30 млн евро Виталий Миколенко ("Эвертон") - 25 млн евро Максим Таловеров ("Сток Сити") - 2 млн Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити") - 550 тыс. Тимур Тутеров ("Эксетер Сити") - 350 тыс. Кристиан Шевченко ("Уотфорд" U-21) - 100 тыс.

Отметим, что сын легендарного Андрея Шевченко - Кристиан получил первую профессиональную оценку своей стоимости. Он продолжает свое развитие в структуре "Уотфорда".