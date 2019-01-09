Підсумки дня: 9 січня

Фото: Роман Насіров (УНІАН)
Кабінет міністрів України оскаржив поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря Окружного адмінсуду Києва.
Дану інформацію підтвердили і в прес-службі Шостого апеляційного адміністративного суду, як повідомляють "Українські новини". "Буквально напередодні апеляційні скарги були подані", - зазначила представник прес-служби.
При цьому в прес-службі уточнили, що скарги ще не надійшли в Шостий апеляційний адмінсуд. Скарги подали через Окружний адмінсуд Києва. Представник прес-служби зазначила, що станом на 16:00 середи вони ще не надійшли до апеляційного суду і перебувають у суді першої інстанції.
Фото: бойовий корабель "Североморск" (twitter.com/yorukisik)
У середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BlackSeaNews. Зазначається, що вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні (серед надводних кораблів).
Раніше також повідомлялось, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія залишить Євросоюз 29 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Британія покине Європейський союз 29 березня", - заявила Мей. Крім того, повідомляється, що Мей заявила, що вона наполягає на переговорах з лідерами ЄС про отримання гарантій, щоб послабити побоювання з приводу її угоди по Brexit.
"Я спілкувалася з європейськими лідерами... про проблеми депутатів (законодавців). Ці обговорення показали, що можливі подальші роз'яснення з приводу підтримки, і ці переговори будуть продовжені протягом наступних декількох днів", - сказала Мей.
Фото: Розкопки (pixabay.com/Jumbuk73)
В Харківській області прямо під сучасними будинками археологи знайшли катакомби, вік яких сягає 300 років. Такими провалами "усипане" все місто. Деякі вже давно засипані землею і залиті бетоном. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.
Велика частина катакомб знаходиться в центрі. І деякі допитливі жителі вже встигли побувати всередині. Микола з друзями досліджували катакомби ще у дитинстві. "Ямки вирили для цих дерев. І провалився хід, прямо туди, де була церква. Ну ми звичайно полізли в цей хід. Нічого там не знайшли", - розповідає житель Змієва.
Виявляється, ще три століття тому на території Змієва стояла фортеця, яку спалювали дотла 17 разів. Єдиним порятунком були підземні коридори, які допомагали жителям сховатися під землею.
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
В Україні завтра, 10 січня 2019 року, очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу. Місцями очікується пориви вітру до 20 м/с.
За інформацією синоптиків, 10 січня у західних та північних областях вночі істотних опадів не очікується, вдень невеликий сніг; температура вночі від -11 до -16 градусів морозу, вдень від -3 до -8 градусів морозу. На решті території країни - сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.
Кейт Міддлтон (колаж: LITE)
Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відзначає 9-го січня своє 37-річчя. Королівський палац привітав іменинницю в соціальній мережі Instagram, опублікувавши яскраве фото герцогині. "Дякуємо всім за ваші прекрасні повідомлення у день народження герцогині Кембриджської!" - зазначено у пості під знімком.
Сьогодні життя герцогині Кембриджської — це десятки урочистих подій, прийомів та офіційних візитів в рік, для кожного з яких Кетрін вибирає вбрання під настрій.
В честь дня народження Кейт Міддлтон LITE підібрав топ-6 найбільш яскравих урочистих образів герцогині за останні пару років.