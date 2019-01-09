Підсумки дня: 9 січня

Уряд оскаржив відновлення Насірова на посаді глави ДФС

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Кабінет міністрів України оскаржив поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря Окружного адмінсуду Києва.

Дану інформацію підтвердили і в прес-службі Шостого апеляційного адміністративного суду, як повідомляють "Українські новини". "Буквально напередодні апеляційні скарги були подані", - зазначила представник прес-служби.

При цьому в прес-службі уточнили, що скарги ще не надійшли в Шостий апеляційний адмінсуд. Скарги подали через Окружний адмінсуд Києва. Представник прес-служби зазначила, що станом на 16:00 середи вони ще не надійшли до апеляційного суду і перебувають у суді першої інстанції.

В Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ

Фото: бойовий корабель "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

У середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BlackSeaNews. Зазначається, що вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні (серед надводних кораблів).

Раніше також повідомлялось, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

Мей назвала дату виходу Британії з ЄС

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія залишить Євросоюз 29 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Британія покине Європейський союз 29 березня", - заявила Мей. Крім того, повідомляється, що Мей заявила, що вона наполягає на переговорах з лідерами ЄС про отримання гарантій, щоб послабити побоювання з приводу її угоди по Brexit.

"Я спілкувалася з європейськими лідерами... про проблеми депутатів (законодавців). Ці обговорення показали, що можливі подальші роз'яснення з приводу підтримки, і ці переговори будуть продовжені протягом наступних декількох днів", - сказала Мей.

Археологи виявили під Харковом підземне місто (відео)

Фото: Розкопки (pixabay.com/Jumbuk73)

В Харківській області прямо під сучасними будинками археологи знайшли катакомби, вік яких сягає 300 років. Такими провалами "усипане" все місто. Деякі вже давно засипані землею і залиті бетоном. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Велика частина катакомб знаходиться в центрі. І деякі допитливі жителі вже встигли побувати всередині. Микола з друзями досліджували катакомби ще у дитинстві. "Ямки вирили для цих дерев. І провалився хід, прямо туди, де була церква. Ну ми звичайно полізли в цей хід. Нічого там не знайшли", - розповідає житель Змієва.

Виявляється, ще три століття тому на території Змієва стояла фортеця, яку спалювали дотла 17 разів. Єдиним порятунком були підземні коридори, які допомагали жителям сховатися під землею.

В Україні очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні завтра, 10 січня 2019 року, очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу. Місцями очікується пориви вітру до 20 м/с.

За інформацією синоптиків, 10 січня у західних та північних областях вночі істотних опадів не очікується, вдень невеликий сніг; температура вночі від -11 до -16 градусів морозу, вдень від -3 до -8 градусів морозу. На решті території країни - сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

Кейт Міддлтон святкує день народження (фото)

Кейт Міддлтон (колаж: LITE)

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відзначає 9-го січня своє 37-річчя. Королівський палац привітав іменинницю в соціальній мережі Instagram, опублікувавши яскраве фото герцогині. "Дякуємо всім за ваші прекрасні повідомлення у день народження герцогині Кембриджської!" - зазначено у пості під знімком.

Сьогодні життя герцогині Кембриджської — це десятки урочистих подій, прийомів та офіційних візитів в рік, для кожного з яких Кетрін вибирає вбрання під настрій.

В честь дня народження Кейт Міддлтон LITE підібрав топ-6 найбільш яскравих урочистих образів герцогині за останні пару років.