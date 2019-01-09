В Україні завтра очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні місцями очікується пориви вітру до 20 м/с

В Україні завтра, 10 січня 2019 року, очікуються хуртовини та до -16 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За інформацією синоптиків, 10 січня у західних та північних областях вночі істотних опадів не очікується, вдень невеликий сніг; температура вночі від -11 до -16 градусів морозу, вдень від -3 до -8 градусів морозу. На решті території країни - сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

Крім того, повідомляється, що завтра вночі в Одеській області, а вдень місцями у і південних областях очікується значні опади; температура вночі від - 6 до -11 градусів морозу, у південних областях від -1 до -6 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, на крайньому півдні країни до +6 градусів тепла. На дорогах країни ожеледиця.

"Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 10 січня, на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Крім того, повідомлялося, що у Карпатах станом на 9 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 128 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті.