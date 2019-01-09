Фото: бойовий корабель "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

Корабель відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні

У середу, 9 січня, в Чорне море увійшов бойовий корабель Північного флоту РФ - ракетний протичовновий есмінець "Североморск" (619). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BlackSeaNews.

Зазначається, що вперше за часи окупації Криму до Чорного моря зайшов не просто десантний корабель іншого флоту РФ, а корабель, що відносять до основної ударної сили ВМФ РФ в дальній морській зоні (серед надводних кораблів).

Фото: бойовий корабель "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

Нагадаємо, глава місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко заявляв, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

До цього повідомлялось, що доковий десантний корабель 6-го флоту Військово-морських сил США "Форт-Макгенрі" (USS FortMcHenry, LSD 43) пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов у акваторію Чорного моря в неділю, 6 січня.

Відповідно до Конвенції Монтре від 1936 року, перебування військових кораблів нечорноморських держав у акваторії Чорного моря не може тривати довше 21 доби.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій під час зустрічі із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер підкреслив важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі.