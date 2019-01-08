Нідерландський корабель НАТО зайде в Чорне море, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Корабель заходить для надання підтримки союзникам і партнерам НАТО

Військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море. Про це заявив глава місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "112"

"Якщо читати офіційну заяву Міноборони США про заходження цього корабля (6 січня в акваторію Чорного моря американського десантного корабля-дока "Форт-Макгенрі",- ред.) в акваторію Чорного моря, то можна розуміти, що корабель заходить для надання підтримки союзникам і партнерам НАТО. У Чорному морі є три союзника НАТО: Болгарія, Румунія і Туреччина, і лише два партнери: Україна і Грузія. Тобто можна зрозуміти, кого має на увазі американське оборонне відомство", - сказав він.

Він додав, що корабель Нідерландів планує зайти в Чорне море.

"Нідерландський корабель лише почав керівництво, вони теж планують зайти в Чорне море", - сказав постпред України в НАТО.

Пристайко відзначив, що в Чорному морі діє доктрина, що встановлює кількість, тоннаж і час перебування тут військових кораблів, що обмежує кількість перебування кораблів НАТО у Чорному морі.

"Тому відбувається такий ротаційний принцип: одні увійшли, інші вийшли", - пояснив він.

Нагадаємо, Пристайко заявляв, що Україна може стати 31-м членом НАТО після Македонії.

Додамо також, глава держави Петро Порошенко наполягає на ухваленні Верховною радою змін до Конституції України за курсом в Євросоюз і НАТО в лютому 2019 року.