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Мей назвала дату виходу Британії з ЄС

Новини » Політика    09.01.2019 - 16:11
Мей назвала дату виходу Британії з ЄС
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Британія покине Європейський союз 29 березня

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Британія покине Європейський союз 29 березня", - заявила Мей.

Крім того, повідомляється, що Мей заявила, що вона наполягає на переговорах з лідерами ЄС про отримання гарантій, щоб послабити побоювання з приводу її угоди по Brexit.

"Я спілкувалася з європейськими лідерами... про проблеми депутатів (законодавців). Ці обговорення показали, що можливі подальші роз'яснення з приводу підтримки, і ці переговори будуть продовжені протягом наступних декількох днів", - сказала Мей.

Вона також сказала, що її уряд шукає способи передати парламенту більше влади у переговорах Великобританії з ЄС про майбутні відносини, у тому числі про продовження перехідного періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку до законопроекту, що обмежує повноваження уряду в податковій сфері у разі виходу Британії з ЄС (Brexit) без підсумкової угоди про умови подальшої співпраці між Лондоном і Брюсселем.

Зазначимо, раніше Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

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